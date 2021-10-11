Киркоров после слухов о ссоре с Пугачевой заявил, что дружба с бывшими ничем хорошим не заканчивается

Долгое время экс-супруги после развода поддерживали хорошие отношения, но в последнее время в Сети регулярно обсуждают ссору артистов

Филипп Киркоров впервые прокомментировал отношения с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/fkirkorov

Поводом для слухов стало то, что экс-супруги отписались друг от друга, несколько лет не поздравляли друг друга с праздникам. Детей Киркорова не было на дне рождения Гарри и Лизы Галкина. Все это время экс-супруги никак не комментировали слухи. Молчание нарушил Филипп Киркоров.

Судя из своего опыта. Дружба ничем хорошим не заканчивается, потому что все равно мы становимся бывшими. Не любимыми, а бывшими друзьями. Что гораздо обиднее, – сказал певец в программе "Ты не поверишь".

Филипп Киркоров и Алла Пугачева / Фото: Скриншот из YouTube

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Хоть с Аллой Пугачевой артист сейчас и не общается, но он помнит, какую роль она сыграла в его карьере.

Алла на данный момент первый, главный и лучший продюсер в моей жизни. Как можно по ней не скучать? Она не дает себя забыть никогда. Я вижу ее красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за нее, – отметил Киркоров.

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова:

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Бывшая домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Алла Борисовна никак не комментирует отношения с Киркоровым, а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

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Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал, – откровенно рассказала певец в одном из своих интервью.

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