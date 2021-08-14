Кіркорова зняли за биттям тарілок в грецькому кафе (відео)

Поп-король російського шоу-бізу відпочиває в Греції в компанії Джигана і його сім'ї. Одну з місцевих розваг Філіп показав своїм фоловерам в Instagram

Філіп Кіркоров на грецькій вечірці бив посуд / Фото: instagram.com/fkirkorov

У греків прийнято бити тарілки під час танців і веселощів – це правда. Але про цю давню традицію Філіп Кіркоров, котрому заборонили в'їзд в Україну, дізнався тільки зараз.

Реклама

На відео, опублікованому в Instagram, Бедросович показав, як знайомився із закордонною культурою. Спойлер: йому сподобалося.

Спочатку я боязко починав, наче батьківський сервіз розбив. Але потім увійшов в азарт! Вгадайте скільки тарілок з Джіганом ми перебили?, – поцікавився у підписників Філіп Кіркоров.

Реклама

Днями Кіркоров також випустив новий трек "Yeezy", який записав під час канікул або, як він це називає, "неймовірних пригод російських в Греції". Контентом з відпочинку виконавець регулярно ділиться в соцмережі.

Раніше Філіп Кіркоров показав шанувальникам своїх старших дітей – 10-річну Аллу-Вікторію і дев'ятирічного Мартина. Обох народила сурогатна мати.

Реклама

Чому Філіп Кіркоров не зможе потрапити в Україну до 2024 року, дивіться в сюжеті:

Ще новини по темі: