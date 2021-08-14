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Кіркорова зняли за биттям тарілок в грецькому кафе (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 14:55
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Поп-король російського шоу-бізу відпочиває в Греції в компанії Джигана і його сім'ї. Одну з місцевих розваг Філіп показав своїм фоловерам в Instagram
Філіп Кіркоров на грецькій вечірці бив посуд
Філіп Кіркоров на грецькій вечірці бив посуд / Фото: instagram.com/fkirkorov

У греків прийнято бити тарілки під час танців і веселощів – це правда. Але про цю давню традицію Філіп Кіркоров, котрому заборонили в'їзд в Україну, дізнався тільки зараз.

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На відео, опублікованому в Instagram, Бедросович показав, як знайомився із закордонною культурою. Спойлер: йому сподобалося.

Спочатку я боязко починав, наче батьківський сервіз розбив. Але потім увійшов в азарт! Вгадайте скільки тарілок з Джіганом ми перебили?, – поцікавився у підписників Філіп Кіркоров.

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Днями Кіркоров також випустив новий трек "Yeezy", який записав під час канікул або, як він це називає, "неймовірних пригод російських в Греції". Контентом з відпочинку виконавець регулярно ділиться в соцмережі.

Раніше Філіп Кіркоров показав шанувальникам своїх старших дітей – 10-річну Аллу-Вікторію і дев'ятирічного Мартина. Обох народила сурогатна мати.

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Чому Філіп Кіркоров не зможе потрапити в Україну до 2024 року, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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