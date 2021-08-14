Кіркорова зняли за биттям тарілок в грецькому кафе (відео)

У греків прийнято бити тарілки під час танців і веселощів – це правда. Але про цю давню традицію Філіп Кіркоров, котрому заборонили в'їзд в Україну, дізнався тільки зараз.
На відео, опублікованому в Instagram, Бедросович показав, як знайомився із закордонною культурою. Спойлер: йому сподобалося.
Спочатку я боязко починав, наче батьківський сервіз розбив. Але потім увійшов в азарт! Вгадайте скільки тарілок з Джіганом ми перебили?, – поцікавився у підписників Філіп Кіркоров.
Днями Кіркоров також випустив новий трек "Yeezy", який записав під час канікул або, як він це називає, "неймовірних пригод російських в Греції". Контентом з відпочинку виконавець регулярно ділиться в соцмережі.
Раніше Філіп Кіркоров показав шанувальникам своїх старших дітей – 10-річну Аллу-Вікторію і дев'ятирічного Мартина. Обох народила сурогатна мати.
Чому Філіп Кіркоров не зможе потрапити в Україну до 2024 року, дивіться в сюжеті:
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