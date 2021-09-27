Ларису Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии – СМИ

Известную российскую актрису и телеведущую госпитализировали в московскую больницу с подозрением на COVID-19

Ларису Гузееву госпитализировали в Москве / Фото: Скриншот из YouTube

По информации Telegram-канала Mash, проблемы со здоровьем у актрисы начались еще несколько дней назад. У нее появился кашель и возникли проблемы с дыханием.

У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние и увеличивает риск появления осложнений. Сейчас медики оценивают состоянии актрисы как тяжелое. Также они ждут результатов сделанного уже ими теста на коронавирус, – пишет Mash.

Ранее известная актриса и телеведущая постила у себя в Instagram фото из Крыма, где в одной из клиник на прошлой неделе она проходила детокс-процедуры.

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Также в некоторых росСМИ появилась информация, что причиной госпитализации мог стать сильный стресс.

Представители российской актрисы пока никак не комментируют новость.

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Напомним, недавно появлялась информация о госпитализации Михаила Боярского.

Ранее в программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, как они относятся к вакцинации от COVID-19:

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