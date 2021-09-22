Похудевшая после комы МакSим снялась в откровенной фотосессии (видео)

38-летняя певица постепенно возвращается к прежней жизни. После перенесенной болезни, а также комы, в которую ее пришлось искусственно ввести врачам, звезда заметно похудела

МакSим устроила фотосессию в откровенных образах / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, которая встречается с женатым чиновником-олигархом согласно слухам, опубликовала ролик, в котором показала бекстейдж своей новой фотосессии. Артистка не просто вернулась домой после комы и выходит на улицу, но и возвращается к работе.

На видео, опубликованном в Instagram, МакSим предстала перед фотографом в разных откровенных нарядах: шелковой ночнушке, полупрозрачной накидке и боди без шлеек, черном платье с опущенными рукавами. В таких открытых образах поклонники не смогли не заметить, что певица стала совсем худышкой.

Скоро, – написала артистка, заинтриговав подписчиков.

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Фанаты МакSим поддержали ее в комментариях.

"Какое счастье что с вами всё хорошо, что вы живы"

"Ну, Максим, и вправду настоящий мужик"

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На последний комментарий звезда отметила "смеющимися" эмоджи.

Скриншот Instagram

Что произошло с МакSим?

В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

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В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

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