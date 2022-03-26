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Леонід Агутін на концерті в Москві закликав до припинення воєнних дій в Україні (відео)

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26 березня, 14:07
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Російський музикант під час концерту у московському "Крокус Сіті Холл" висловився про війну в Україні, але дуже обтічно
Леонід Агутін закликав до миру в Україні під час виступу у Москві
Леонід Агутін закликав до миру в Україні під час виступу у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Раніше Леонід Агутін висловився у соцмережі проти війни, але Росію та Путіна не став згадувати. Нині ж співак публічно вирішив закликати людей до миру в Україні.

Під час виступу у московському торгово-виставковому центрі Агутін заявив, що хочеться якнайшвидшого припинення страждань мирного населення.

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На думку співака, на сьогоднішні події громадяни Росії зможуть адекватно подивитися лише через деякий час. Також артист додав, що саме час розставить все на свої місця.

На все, що відбувається зараз, ми зможемо адекватно подивитися лише через якийсь час, який все розставить на свої місця. А зараз усім нормальним людям хочеться, щоб швидше закінчилися воєнні дії й настав мир. Щоб не страждали мирні люди. А ми поки що робитимемо те, що можемо, що вміємо і що повинні, – висловився Леонід Агутін.

На відео можна почути, що після такої промови артиста відвідувачі гучно аплодували йому.

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Раніше ми повідомляли, що Анжеліка Варум та Леонід Агутін взяли участь у збиранні грошей для українських біженців.

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