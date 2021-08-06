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Little Big выпустили усатый клип с победительницей Евровидения (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 августа, 17:09
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В этом видео столько усатых женщин, что мы сбились со счета! Но самое интересное – это концовка Moustache
Little Big выпустили клип с усатой победительницей "Евровидения"
Little Big выпустили клип с усатой победительницей "Евровидения" / Фото: YouTube

Усы можно любить и можно ненавидеть, но игнорировать их нельзя. Уверены, что после просмотра новой видеоработы российской группы Little Big с Неттой Барзилай, которая спела в Москве с Maruv, у некоторых появится фобия на усатых женщин.

В клипе на песню Moustache показан конкурс красоты дам с усами. Барзилай и Таюрская выступают в роли таких себе злодеек – они решают избавиться от конкуренток с помощью бритвы.

Нет, никто никого не убивает, просто Соня и Нетта сбривают усы Екатерине Варнаве)

LITTLE BIG – MOUSTACHE (feat. NETTA)

Кто такая Нетта Барзилай

28-летняя Нетта родом из Израиля. Она принесла своей стране победу на конкурсе "Евровидение" в 2018 году с песней TOY.

Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон". Нетта служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже стала его солисткой.

Netta – TOY

В тренде

Кто такие Little Big

Российский коллектив Little Big, состоящий из четырех человек (Софья Таюрская, Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров) должны были выступать на "Евровидении-2020".

Конкурс в итоге не состоялся из-за пандемии, а на следующий год группа отказалась представлять Россию в Европе, хотя их песня UNO, написанная для конкурса, была принята публикой очень хорошо.

Little Big – Uno

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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