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МакSим скоро появится на публике после комы? Почему об этом говорят

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
11 августа, 09:42
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Певица МакSим больше месяца находилась в коме. Сейчас артистка стремительно идет на поправку, а в Сети появилось приглашение от МакSим встретиться на Чемпионате мира по пляжному футболу
МакSим не будет выступать на сцене еще год
МакSим не будет выступать на сцене еще год / Фото: instagram.com/maksimartist

Певице МакSим после выхода из комы потребуется длительное восстановление. Об этом уже не раз говорили представители певицы. Но поклонники все равно спрашивают о концертах, а в Сети даже появилось приглашение МакSим на спортивное мероприятие. Публикацию можно увидеть на страничке в InstaStories Чемпионата мира по пляжному футболу.

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Но приглашение оказалось фейком. На странице МакSим никаких публикаций в Stories нет. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская утверждает, что исполнительница хита "Знаешь ли ты?" ничего не публиковала.

К слову, в ближайший год певица не будет давать концерты и записывать песни. Об этом пишет Газета.ру

Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия, – сказала Яна Богушевская.

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Пиар-менеджер МакSим добавила, певица еще очень слабая и ходит еле-еле с очень сильными головокружениями.

Почему МакSим была в коме:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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