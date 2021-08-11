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МакSим скоро з'явиться на публіці після коми? Чому про це говорять

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
11 серпня, 09:42
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Співачка МакSим більше місяця перебувала в комі. Зараз артистка стрімко йде на поправку, а в Мережі з'явилося запрошення від МакSим зустрітися на Чемпіонаті світу з пляжного футболу
МакSим не виступатиме на сцені ще рік
МакSим не виступатиме на сцені ще рік / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачці МакSим після виходу з коми буде потрібно тривале відновлення. Про це вже не раз говорили представники співачки. Але шанувальники все одно запитують про концерти, а в Мережі навіть з'явилося запрошення МакSим на спортивний захід . Публікацію можна побачити на сторінці в InstaStories Чемпіонату світу з пляжного футболу.

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Але запрошення виявилося фейком. На сторінці МакSим ніяких публікацій в Stories немає. Піар-менеджер артистки Яна Богушевская стверджує , що виконавиця хіта "Знаешь ли ты" нічого не публікувала.

До слова, в найближчий рік співачка не даватиме концертів і не будет записувати пісні. Про це пише Газета.ру

Концертів, нових пісень жодним чином не буде як мінімум рік – лікарі суворо заборонили навіть займатися спортом. У неї дуже слабкі легені, буде довга терапія, – сказала Яна Богушевская.

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Піар-менеджерка МакSим додала, співачка ще дуже слабка і ходить ледве-ледве і з дуже сильними запамороченнями.

Чому МакSим була в комі:

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

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