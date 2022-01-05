Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом ⚽ Челси - Тоттенхэм: онлайн 💼 Политические прогнозы 2022

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Анастасия Волочкова увела жениха у невесты на Давай поженимся и увезла его на Мальдивы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 15:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Похоже что российская балерина и дня не может прожить без скандала. На этот раз знаменитость столкнулась с критикой из-за участия в проекте "Давай поженимся"
Анастасия Волочкова нашла бойфренда на шоу "Давай поженимся".
Анастасия Волочкова нашла бойфренда на шоу "Давай поженимся". / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которая своим выступлением разгневала Сеть, стала гостьей одного выпуска российского шоу "Давай поженимся", где мужчины и женщины приходят искать свою судьбу. Сама же балерина пришла на проект в роли помощника одного из женихов Сергея – она должна была помогать мужчине презентовать себя.

Однако во время программы что-то пошло не так, и Волочкова сама решила устроить свою личную жизнь вместо главной героини. Звезда начала прямо флиртовать со своим подопечным Сергеем.

Реклама
Скриншот YouTube

Поэтому в результате такой выходки балерины свою любовь нашла не героиня, а... Анастасия Волочкова!

Еще с первых минут шоу знаменитость дала понять, что мужчина очень нравится ей.

Вы знаете, у меня здесь столько было всего: я и как эксперт приходила, и как невеста. Мне почему-то кажется, вы очень классный человек, – сделала она комплимент Сергею.

В ответ мужчина заявил, что балерина "не ошибается". Отметим, что жених был одним из трех претендентов на сердце главной героини, но в конце концов обратил внимание на Волочкову.

Реклама

Впоследствии в Instagram Настя опубликовала фото с Сергеем. Вероятно, парочка провела вместе новогодние праздники и сейчас они улетели на Мальдивы, где просматривают выпуск "Давай поженимся!".

Анастасия Волочкова снова вызвала скандал.
Анастасия Волочкова снова вызвала скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

Кстати, сам Сергей родом из Беларуси, он работает банщиком в банном комплексе в Подмосковье. Интересно, что на проекте он исполнял один номер на сцене (для главной героини), где засветил хорошее спортивное тело. Вероятно, балерина не могла устоять перед таким мужчиной.

Реклама
Скриншот YouTube

Фолловеры довольно бурно отреагировали на такую выходку звезды на проекте и отметили, что балерина нашла себе очередного альфонса:

  • Очередной альфонс.
  • Как вы вели себя некрасиво на "Давай поженимся". Некультурно, бестактно. Позор.
  • "Угнала тебя, угнала".
  • В одно место столько разных мужчин. Персонал в шоке наверное.
Фото: скриншот instagram/volochkova_art

Напомним, недавно скандальная балерина откровенно выразила свое мнение по поводу руководства Большого театра, где она работает, и поругалась с известным комиком.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять