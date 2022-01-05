Анастасия Волочкова увела жениха у невесты на Давай поженимся и увезла его на Мальдивы

Похоже что российская балерина и дня не может прожить без скандала. На этот раз знаменитость столкнулась с критикой из-за участия в проекте "Давай поженимся"

Анастасия Волочкова нашла бойфренда на шоу "Давай поженимся". / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которая своим выступлением разгневала Сеть, стала гостьей одного выпуска российского шоу "Давай поженимся", где мужчины и женщины приходят искать свою судьбу. Сама же балерина пришла на проект в роли помощника одного из женихов Сергея – она должна была помогать мужчине презентовать себя.

Однако во время программы что-то пошло не так, и Волочкова сама решила устроить свою личную жизнь вместо главной героини. Звезда начала прямо флиртовать со своим подопечным Сергеем.

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Скриншот YouTube

Поэтому в результате такой выходки балерины свою любовь нашла не героиня, а... Анастасия Волочкова!

Еще с первых минут шоу знаменитость дала понять, что мужчина очень нравится ей.

Вы знаете, у меня здесь столько было всего: я и как эксперт приходила, и как невеста. Мне почему-то кажется, вы очень классный человек, – сделала она комплимент Сергею.

В ответ мужчина заявил, что балерина "не ошибается". Отметим, что жених был одним из трех претендентов на сердце главной героини, но в конце концов обратил внимание на Волочкову.

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Впоследствии в Instagram Настя опубликовала фото с Сергеем. Вероятно, парочка провела вместе новогодние праздники и сейчас они улетели на Мальдивы, где просматривают выпуск "Давай поженимся!".

Анастасия Волочкова снова вызвала скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

Кстати, сам Сергей родом из Беларуси, он работает банщиком в банном комплексе в Подмосковье. Интересно, что на проекте он исполнял один номер на сцене (для главной героини), где засветил хорошее спортивное тело. Вероятно, балерина не могла устоять перед таким мужчиной.

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Скриншот YouTube

Фолловеры довольно бурно отреагировали на такую выходку звезды на проекте и отметили, что балерина нашла себе очередного альфонса:

Очередной альфонс.

Как вы вели себя некрасиво на "Давай поженимся". Некультурно, бестактно. Позор.

"Угнала тебя, угнала".

В одно место столько разных мужчин. Персонал в шоке наверное.

Фото: скриншот instagram/volochkova_art

Напомним, недавно скандальная балерина откровенно выразила свое мнение по поводу руководства Большого театра, где она работает, и поругалась с известным комиком.