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"Он молодец": Макаревич ответил на обращение Вакарчука к рашистам (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 11:48
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Лидер "Океана Ельзи" обвинил россиян в том, что они молчат, пока в Украине умирают люди
Андрей Макаревич ответил на обвинения Святослава Вакарчука
Андрей Макаревич ответил на обвинения Святослава Вакарчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Макаревич открыто выступает против войны в Украине. Он также осуждал оккупацию украинских территорий Россией в 2014 году.

Недавно известный музыкант озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину, а в интервью Собчак, опубликованном в YouTube, высказался о словах Святослава Вакарчука.

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Украинский артист записал видео, показав как врачи борются за жизнь детей, пострадавших от российских ракет. Вакарчук подчеркнул, что россияне не должны молчать, пока их солдаты убивают наш народ.

Собчак спросила у Макаревича, видел ли он это обращение, на что тот ответил, что видит, как Вакарчук каждый день поет перед людьми в горячих точках Украины.

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Я вижу, как он каждый день поет где-то перед людьми на открытых пространствах... Он молодец. Но я не могу уже все это видеть. У меня переизбыток этих эмоций, – сказал Макаревич.

Ксения отметила, что в своей речи лидер "ОЕ" упомянул 1991 год, когда Макаревич был одним из тех, кто не молчал.

При всех проблемах той свободы, которая была – она была. И вдруг стало понятно, что в один день ее хотят отнять... А здесь все очень аккуратно, постепенно делалось... Через чеченскую войну, через Грузию, через Донецк, – ответил Андрей Макаревич.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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