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"Він молодець": Макаревич відповів на звернення Вакарчука до рашистів (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 11:48
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Лідер "Океану Ельзи" звинуватив росіян у тому, що вони мовчать, доки в Україні вмирають люди
Андрій Макаревич відповів на звинувачення Святослава Вакарчука
Андрій Макаревич відповів на звинувачення Святослава Вакарчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Макаревич відкрито виступає проти війни в Україні. Він також засуджував окупацію українських територій Росією у 2014 році.

Нещодавно відомий музикант озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну, а в інтерв'ю Собчак, опублікованому в YouTube, висловився про слова Святослава Вакарчука

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Український артист записав відео, показавши, як лікарі борються за життя дітей, які постраждали від російських ракет. Вакарчук наголосив, що росіяни не повинні мовчати, доки їхні солдати вбивають наш народ.

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Собчак запитала Макаревича, чи бачив він це звернення, на що той відповів, що бачить, як Вакарчук щодня співає перед людьми в гарячих точках України.

Я бачу, як він щодня співає десь перед людьми на відкритих просторах... Він молодець. Але я вже не можу все це бачити. У мене надлишок цих емоцій, – сказав Макаревич.

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Ксенія у відповідь на це згадала 1991 рік, коли Андрій Макаревич був одним із тих, хто не мовчав і виборював свободу.

За всіх проблем тієї свободи, яка була – вона була. І раптом стало зрозуміло, що одного дня її хочуть відібрати... А тут усе дуже акуратно, поступово робилося... Через чеченську війну, через Грузію, через Донецьк, – сказав Андрій Макаревич.

Раніше Андрій Макаревич показав, як росЗМІ вигадують фейки про нього.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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