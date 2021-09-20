МакSим встречается с женатым чиновником-олигархом – СМИ

Этим летом МакSим взволновала поклонников и весь шоу-бизнес, когда оказалась в коме с пневмонией. К счастью, звезда вернулась к обычной жизни и даже дала большое интервью, рассказав любопытные подробности о себе

Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, которая испугала Сеть своей худобой, после комы дала интервью Ксении Собчак, в котором затронула и тему личной жизни. Артистка объяснила, что скрывает своего богатого бойфренда потому что он не хочет публичности. Также певица заинтриговала, что уже много лет продолжает совершать грех, из-за которого ее отказываются причащать в церкви. Как оказалось, возлюбленный МакSим может быть не только высокопоставленным чиновников, но и женатым мужчиной.

Об этом пишет издание "Комсомольская Правда". Сообщается, что МакSим живет в элитном ЖК "Сокол", в котором у нее две квартиры. Одна на 500 квадратных метров с террасой за 200 миллионов рублей (около 73 миллионов гривен), а вторая – на 67 квадратных метров за 50 миллионов рублей (около 18 миллионов гривен).

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Ксения Собчак берет интервью у МакSим в ее квартире / Фото: Скриншот из YouTube

После интервью МакSим появились слухи, что звезда так тщательно скрывает имя своего возлюбленного потому что он не свободен. Журналистам вычислить его оказалось не так просто. В списке оплаченных штрафов певицы есть платежи без реквизитов с пустым полем возле имени. А на машине звезды Infinity QX80 – государственные номера "ХАА", но информация по ним засекречена. Отмечается, что подобные номера – у транспорта, который принадлежит высокопоставленным чиновникам или работникам ФСБ.

У МакSим также есть другое авто высшего класса – Maybach.

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