"Позолоченный век": на OLL.TV состоится большая премьера сериала от создателя "Аббатства Даунтон"

Январь завершается одной из самых интригующих и красивых новинок 2022 года – выходом исторического сериала "Позолоченный век". Детали по теме уже в нашем материале

На экраны выйдет новинка "Позолоченный век" / Фото: oll.tv

В Украине сериал появится одновременно с мировой премьерой – 25 января в Амедиатеке на стриминговой платформе OLL.TV.

"Позолоченный век": почему стоит смотреть сериал

Есть как минимум три причины, почему следует посмотреть этот сериал. Во-первых, это новая драма от Джулиана Феллоуза – человека, подарившего миру "Аббатство Даунтон". Работу над "Позолоченным веком" он назвал исполнением своей давней мечты. Его события происходят в самый любимый период сценариста в истории Америки – эпоху бурного роста экономики в преддверии нового века. И одновременно – это время яростного противостояния американской аристократии и нуворишей-промышленников, в чьих руках оказались все финансовые потоки страны.

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Во-вторых, – актерский состав. Главную роль юной, но обедневшей аристократки сыграла дочь Мерил Стрип, модель и актриса Луиза Джейкобсон. А ее богатых, но консервативных тетушек – героиня "Секса и города" Синтия Никсон и Кристин Барански ("Хорошая жена", "Хорошая борьба"). Также в сериале снялись Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Охотники за привидениями: Наследники"), Морган Спектор ("Подпольная империя", "Родина", "Реальный Рокки"), актриса и певица Дене Бентон, Джинна Трипплхорн, Таисса Фармига, Донна Мерфи, и др.

Сериал очень интригует / Фото: Instagram

И в-третьих, это очень красивый сериал с роскошными костюмами, декорациями в викторианском стиле и шикарными особняками Нью-Йорка ХIХ века. Как отметил Феллоуз, тогда все и началось: богачи, сколотившие огромные состояния на железных дорогах, судоходстве, угле и меди, переселились в Нью-Йорк и начали строить дворцы на Пятой авеню. Им хотелось большего и лучшего. Но здесь они столкнулись с коренной американской элитой – семьями, приехавшими из Шотландии и Англии 200 или 300 лет назад. Те жили в скромных респектабельных домах на Вашингтон-сквер. И "старый Нью-Йорк" не собирался уступать свою власть новоприбывшим чужакам.

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Многие пророчат сериалу успех "Бриджертонов" / Фото: Instagram

Итак, 1882 год, война между Югом и Севером завершена. После смерти отца-генерала Мариан Брук переезжает из провинции в богемный Нью-Йорк к двум богатым родственницам. Тетушки Мариан принадлежат к старой американской аристократии и не хотят принимать тот факт, что мир меняется, а на смену аристократам приходят промышленники. По их мнению, племянница должна вращаться в их кругу, а не общаться с такими безродными выскочками-богатеями, как их соседи,- железнодорожным магнатом Джорджем Расселломи его амбициозной женой. Девушка оказывается в мире роскоши и богатства, жестких правил высшего общества и интриг, между "старым" и "новым" миром.

Марк Твен назвал эту эпоху позолоченным веком,- сказал Феллоуз в интервью Entertainment Weekly. – Важное слово здесь – позолота. Это не золотой век, а позолоченный. Что говорит нам – главным было то, что лежало на поверхности: создание правильного имиджа, нужный внешний вид вещей. И это было отличительной чертой той эпохи.

Тизер этой киношной новинки смотрите далее.

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Режиссерами сериала стали Майкл Энглер ("Аббатство Даунтон", "Секс в большом городе", "Дэдвуд") и Салли Ричардсон-Уитфилд ("Я — легенда", "История Антуана Фишера", "Эврика", "Американские боги", "Настоящая женщина").

В Украине премьеру сериала "Позолоченный век" можно будет посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV с 25 января.

Напомним, в Украине стартовали съемки грандиозного шоу "Игры талантов".