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Тимур Мирошниченко о судьбе победной бутылки шампанского на Евровидении-2016: пережила оккупацию

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 23:23
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Несменный диктор Евровидения Тимур Мирошниченко рассказал о судьбе бутылки шампанского, которой встречали победу Джамалы на конкурсе в Стокгольме
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Во время прямой трансляции первого полуфинала Евровидения-2022, которое в этом году проходит в Турине, украинский телеведущий и диктор Тимур Мирошниченко рассказал интересную историю о победной бутылки шампанского.

В комментариях к трансляции зрители поинтересовались у ведущего, помнит ли он, как приветствовали Украину после победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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Тогда, как рассказал Мирошниченко, украинская делегация так радовалась полученному вокальному трофею, что поливали друг друга шампанским из огромной бутылки. На память о значимом событии телеведущий оставил ее себе в качестве сувенира.

Но судьба у заветной бутылки оказалась непростой – она чудом уцелела во время наступления российских оккупантов. Как оказалось, в доме Мирошниченко, где и хранился сувенир, жили рашисты.

Эта бутылка пережила оккупацию в Киевской области. Я очень переживал, что ее разгромили, как и все село, но она уцелела и стала еще ценнее, – поделился ведущий.

Скриншот

Напомним, что Джамала выставила на благотворительный аукцион свое платье для Евровидения-2017, чтобы помочь украинским защитникам на передовой.

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Также Украина выступила в первом полуфинале Евровидения-2022 и раскачала зрительный зал.

Мария Коробова
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