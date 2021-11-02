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Известный продюсер подтвердил, что Пугачева разрушала карьеры неугодных ей артистов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 10:00
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Совсем недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя
Андрей Разин рассказал, как Алла Пугачева могла разрушить карьеру неугодных ей артистов
Андрей Разин рассказал, как Алла Пугачева могла разрушить карьеру неугодных ей артистов / Фото: скриншот

Наталья Гулькина даже пообещала предоставить доказательства своих слов о влиянии Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил, что певица могла разрушить карьеру некоторых артистов. По словам продюсера, она выборочно боролась с конкурентами. Об этом он написал в Instagram.

Разин поделился своей историей, как в свое время певица пыталась повлиять на его карьеру.

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Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm
Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

В1990 году Алла Пугачева вместе с министром культуры пыталась привлечь Андрея Разина к уголовной ответственности за то, что он получает огромные деньги с концертов, не имея музыкального профессионального образования.

Продюсер отметил, что у него тоже были хорошие связи, поэтому смог себя защитить. Несмотря на конфликт, Разин не держит зла на Пугачеву. Он признался, что в свое время и сам боролся с конкурентами разными методами.

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Я ее не осуждаю. Я и сам с 1988 по 1993 годы старался никого не допускать на эстраду, чтобы не создавать конкуренцию, – написал Андрей Разин.

Напомним, ходили слухи, что в свое время Алла Борисовна испортила карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Михаила Муромова. Пугачева все обвинения отрицает.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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