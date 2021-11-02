Известный продюсер подтвердил, что Пугачева разрушала карьеры неугодных ей артистов

Совсем недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя

Андрей Разин рассказал, как Алла Пугачева могла разрушить карьеру неугодных ей артистов / Фото: скриншот

Наталья Гулькина даже пообещала предоставить доказательства своих слов о влиянии Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил, что певица могла разрушить карьеру некоторых артистов. По словам продюсера, она выборочно боролась с конкурентами. Об этом он написал в Instagram.

Разин поделился своей историей, как в свое время певица пыталась повлиять на его карьеру.

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Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

В1990 году Алла Пугачева вместе с министром культуры пыталась привлечь Андрея Разина к уголовной ответственности за то, что он получает огромные деньги с концертов, не имея музыкального профессионального образования.

Продюсер отметил, что у него тоже были хорошие связи, поэтому смог себя защитить. Несмотря на конфликт, Разин не держит зла на Пугачеву. Он признался, что в свое время и сам боролся с конкурентами разными методами.

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Я ее не осуждаю. Я и сам с 1988 по 1993 годы старался никого не допускать на эстраду, чтобы не создавать конкуренцию, – написал Андрей Разин.

Напомним, ходили слухи, что в свое время Алла Борисовна испортила карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Михаила Муромова. Пугачева все обвинения отрицает.

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