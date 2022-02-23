Михаил Боярский встал на защиту Путина: "Запад всегда был настроен против России"

Пока весь мир осуждает незаконные действия президента РФ, поклонники Путина торжествуют и всячески поддерживают его

Михаил Боярский поддержал решение Владимира Путина о признании "ЛДНР". / Фото: скриншот

Как оказалось, не одна Снежана Егорова считает Владимира Путина "героем нашего времени" после признания независимости псевдореспублик. Российский актер Михаил Боярский тоже убежден, что президент РФ как бы все делает продуманно и правильно.

В отличие от Андрея Макаревича, который публично осуждает признание Путиным "ЛДНР", Боярский уверяет, что это решение "принесет мир"

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Я поддерживаю это решение. Признание "ДНР" и "ЛНР" будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона, – написал артист в Instagram.

Скриншот Instagram

Также Боярский объяснил, почему, по его мнению, ряд стран не признают "ЛДНР" и осуждают действия Путина:

Негативная реакция западных стран на решение Владимира Путина по поводу донбасских "республик" стоило ожидать, потому что Запад всегда был настроен против России, – добавил он.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни полностью поддержали Михаила Боярского, другие – разочаровались в артисте:

До каких пор Владимир Владимирович будет лезть в чужие страны. Пусть Владимир Владимирович наведет порядок в своей стране, а потом уже типа помогает. От вас, конечно, другого комментария не ожидала.

Отписываюсь. Жаль, что вы так думаете. Весь мир это понимает, а вы...

Любимый был актер. Но такое прогибание под власть, которая разрушает страну...отписка.

Вы давно перестали быть мушкетером, а жалко. Отлично в кино выглядели.

Скриншот Instagram

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