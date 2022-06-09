Пышнотелая модель Эшли Грэм записала ободряющее видео мамам, которые не пришли в форму после родов

Знаменитая американская модель plus size активно выступает в поддержку бодипозитива и публично демонстрирует любовь к своему "сочному" телу

Эшли Грэм показала свою фигуру спустя пять месяцев после родов / Фото: instagram.com/ashleybenson

В феврале пышнотела красавица Эшли Грэм во второй раз стала мамой – у нее родились мальчики-близнецы Роман и Малачи.

После тяжелых домашних родов, которые едва не закончились трагически, моделе приходится усердно заниматься спортом и внимательно следить за своим питанием, чтобы как можно быстрее вернуться к работе в фэшн-индустрии.

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Через пять месяцев после родов Эшли Грэм решила сняться в нижнем втягивающем белье. В Instagram модель опубликовала видео, на котором она в топе и трусах весело позирует и показывает послеродовые формы.

Также Эшли обратилась к женщинам, которые после родов потеряли свои прежние параметры. Модель заявила, что в любом виде тело представительниц прекрасного пола – роскошное.

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Записываю это видео для всех мам, которые не пришли и, возможно, никогда не придут в форму, и для всех, кому нужно напомнить – ваше тело прекрасно в любом виде, – подчеркнула звезда.

Фолловеры в восторге от такого настроения Эшли и поблагодарили ее за слова:

Я так люблю это. Женщинам не нужно "восстанавливаться" – мы люди, а не батуты!

Да! Люблю это. Потому что большинство знаменитостей демонстрируют свое быстрое "восстановление", а для многих женщин – это не реально.

Спасибо за вашу поддержку и позитив! Все тела прекрасны.

Супер мама!

Скриншот Instagram

Кратко об Эшли Грэм

Модель вышла замуж за кинооператора Джастина Эрвина в 2010 году, спустя год после знакомства. Через десять лет у пары родился первенец – сын Айзек.

У Эшли Грэм трое детей / Фото: instagram.com/ashleygraham

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Эшли не стесняется своего тела и постоянно публикует в соцсети фото в белье, демонстрируя растяжки и складки на коже. Она является поклонницей движения Health at Every Size.

Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Напомним, недавно Рианна стала мамой впервые. У певицы и ее бойфренда A$AP Rocky родился сын.