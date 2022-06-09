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Пишнотіла модель Ешлі Грем записала підбадьорливе відео мамам, які не прийшли у форму після пологів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 червня, 17:23
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Знаменита американська модель plus size активно виступає на підтримку бодипозитиву та публічно демонструє любов до свого "соковитого" тіла
Ешлі Грем показала свою фігуру через п'ять місяців після пологів
Ешлі Грем показала свою фігуру через п'ять місяців після пологів

В лютому пишнотіла красуня Ешлі Грем вдруге стала мамою – у неї народились хлопчики-близнюки Роман та Малачі.

Після важких домашніх пологів, які ледь не закінчились трагічно, моделі доводиться старанно займатись спортом та пильно слідкувати за своїм харчування, щоб якнайшвидше повернутись до роботи у фешн-індустрії.

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Через п'ять місяців після пологів Ешлі Грем вирішила знятись у спідній втягуючій білизні. У Instagram модель опублікувала відео, на якому вона в топі та трусах весело позує та показує післяпологові форми.

Також Ешлі звернулась до жінок, які після родів втратили свої колишні параметри. Модель заявила, що в будь-якому вигляді тіло представниць прекрасної статі – розкішне.

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Записую це відео для всіх мам, які не прийшли і, можливо, ніколи не прийдуть у форму, і для всіх, кому потрібно нагадати – ваше тіло прекрасне у будь-якому вигляді, – наголосила зірка.

Фоловери в захваті від такого настрою Ешлі та подякували їй за слова:

  • Я так люблю це. Жінкам не потрібно "відновлюватися" – ми люди, а не батути!
  • Так! Люблю це. Тому що більшість знаменитостей демонструють своє швидке "відновлення", а для більшості жінок це не реально.
  • Дякуємо за вашу підтримку та позитив! Всі тіла прекрасні.
  • Супер мама.
Скріншот Instagram

Коротко про Ешлі Грем

Модель вийшла заміж за кінооператора Джастіна Ервіна в 2010 році, через рік після знайомства. Через десять років у пари народився первісток – син Айзек.

У Ешлі Грем троє дітей
У Ешлі Грем троє дітей / Фото: instagram.com/ashleygraham

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Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує у соцмережі фото в білизні, демонструючи розтяжки та складки на шкірі. Вона є прихильницею руху Health at Every Size.

Грем стала першою plus-size моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue у 2016 році.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна стала мамою вперше. У співачки та її бойфренда A$AP Rocky народився син.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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