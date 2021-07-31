В больнице впервые прокомментировали состояние МакSим. Певица оказалась в красной зоне

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" МакSим находится в коме уже больше месяца. Артистка была госпитализирована после концерта в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких

МакSим лежит в реанимации / Фото: instagram.com/maksimartist, 52gkb.ru

После того как директор певицы МакSим сказала, что иногда она приходит в сознание, состояние звезды прокомментировали в городской клинической больнице №52 Москвы. Именно там сейчас лежит в коме артистка.

Как сообщает издание NEWS, отделение, в котором лежит МакSим, попало в "красную зону".

Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это "красная зона". Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах, – прокомментировали в больнице.

В больнице разрешается лишь передавать вещи и посылки.

Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы / Фото: YouTube

Напомним, что в июне состоялся концерт МакSим в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой. В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

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Напомним, что ранее директор МакSим, которая лежит вместе с ней в больнице, сообщила об улучшении состояния певицы.