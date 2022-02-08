Насильник Арми Хаммер вернулся к жене после громкого скандала – почему она его приняла

Известного голливудского актера обвинили в изнасиловании и в целом ряде "насильственных инцидентов" с намеками на каннибализм

К Арми Хаммеру после громкого БДСМ-скандала вернулась жена / Фото: Getty Images, instagram.com/armiehammer

Скандал с каннибализмом и насилием разгорелся вокруг Арми Хаммера в прошлом году. В Сеть попали переписки звезды "Назови меся своим именем" с любовница, в которых Хаммер описывал свои садистские фантазии.

Несколько девушек утверждали, что Арми насиловал их и угрожал, рассказывал, как однажды вырезал сердце животного, называл себя каннибалом. Хотя сам актер отрицал, что вообще мог написать подобное.

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Тем не менее, ряд киностудий отказались от сотрудничества с Арми Хаммером, хотя недавно он все же снялся в в экранизации романа Агаты Кристи с Галь Гадот.

Снова вместе

Теперь стало известно, что Хаммер померился с бывшей женой, которая бросила его в 2020 году. Издание People сообщает, что после рехаба Арми воссоединился с Элизабет Чэмберс.

Арми Хаммер внова вместе с Элизабет Чэмберс / Фото: Getty Images

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Несмотря на то, что пара прожила вместе десять лет и у них есть дочь Харпер Грейс и сын Форд Дуглас, инсайдеры не понимают, как Элизабет могла сойтись с мужем после всех громких обвинений.