Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua

Аферист з Tinder

У Сєрова дитина

Джей Ло та Бен❤

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Смерть на Нілі": як Галь Гадот та Армі Гаммер викликали хвилю скандалів аж до заборони показу фільму

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вихід фільму "Смерть на Нілі" ознаменувався одразу кількома скандалами. Про них ми й розповімо далі
Фільм ознамувався рядом скандалів
Фільм ознамувався рядом скандалів / Фото: открытые источники

Цього тижня відбулася прем'єра фільму " Смерть на Нілі " (Death on the Nile), яка є сиквелом фільму "Вбивство у Східному експресі" 2017 року. Вихід стрічки в Мережі ознаменувався сильним інформаційним шумом, вважаємо за потрібне посвятити вас у ситуацію.

Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що "Смерть на Нілі" – екранізація детективного роману Агати Крісті. Але режисер Кеннет Брана та сценарист Майкл Грін вирішили прикрасити основну історію особистою драмою головного героя Еркюля Пуаро. Він, як завжди, опиняється у потрібному місці у потрібний час і розслідує вбивство, скоєне у замкнутому просторі. Фільм мав вийти на екрани у 2019 році, але прем'єра була перенесена, а потім втрутилася пандемія та звинувачення у бік Армі Гаммера. У результаті світ побачив новинку лише у 2022 році. Але його прем'єра спричинила хвилю скандалів.

Реклама
кадр з фільму "Смерть на Нілі"

Скандальна слава Армі Гаммера зіпсувала репутацію фільму

Нагадаємо, раніше виконавця однієї з головних ролей Армі Гаммера звинуватили у згвалтування та ряді сексуальних інцидентів. Так, в одному з листування, злитому в Мережу, артист говорив про свої канібалічні схильності. У той час DailyMail з посиланням на матеріали Тома Леонарда повідомляло, що "не менше п'яти поколінь Гаммерів загрузли у скандалах через розпусту, сексуальні збочення, зловживання наркотиками, корупцію та насильство".

За традицією культури скасування багато кіностудій припинили з артистом співпрацю У багатьох проектах він втратив роботу. Але роль Армі Гаммера у фільмі "Смерть на Нілі" не дозволяла просто прибрати його з картини або замінити на когось іншого. У результаті, незважаючи на скандал, фільм все ж таки вийшов у прокат, хоча сам Армі Гаммер у просуванні стрічки практично не брав участі.

Армі Хаммер
Армі Хаммер / Фото: https://www.1zoom.ru/

Реклама

Через Галь Гадот фільм "Смерть на Нілі" був заборонений у Кувейті

Справа в тому що Галь Гадот – Ізраїльтянка, що служила в Армії оборони Ізраїлю. Крім цього, під час операції "Незламна скеля" в Секторі Газа, у 2014 році, актриса підтримувала Ізраїль та засуджувала палестинський ісламський рух Хамас. Арабські країни не змогли проігнорувати цей факт, тому у Кувейті фільм бойкотують. До цього, до речі, у низці арабських країн забороняли прокат фільму "Чудо-жінка", де ізраїльська актриса зіграла головну роль.

Галь Гадот
Галь Гадот / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дивіться цей трейлер фільму "Смерть на Нілі" далі.

Реклама

Незважаючи на скандали з учасниками касти, фільм "Смерть на Нілі" зараз у всіх на слуху. Ми продовжуємо стежити за успіхами цієї кіноісторії у прокаті.

Також дивіться список номінантів на Оскар-2022.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти