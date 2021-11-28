Умер от рака создатель бренда Off-White Вирджил Абло – ему был всего 41 год

Неожиданное объявление о смерти модельера представители французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy только что сделали в своих социальных сетях.
В пресс-релизе сказано, что Вирджил Абло, художественный руководитель модного дома, скончался в это воскресенье, 28 ноября.
Мы опустошены новостью о кончине нашего любимого Вирджила Абло – преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, сестра и родители, а также многочисленные друзья и коллеги, – говорится в обращении на его странице.
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Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой и агрессивной формой рака – сердечной ангиосаркомой. С момента постановки диагноза в 2019 году он пытался вылечиться, пройдя множество сложных процедур и одновременно руководя несколькими крупными учреждениями.
Абло присоединился к Vuitton в марте 2018 года. Его показы мод ознаменовали новую главу, когда уличный стиль встал в один ряд с люксовыми нарядами.
В сентябре 2019 года дизайнер заявил, что берет перерыв в работе по назначению врача. Он никогда не уточнял характер своей болезни.
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