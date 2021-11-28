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Умер от рака создатель бренда Off-White Вирджил Абло – ему был всего 41 год

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 21:01
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Группа LVMH только что объявила о смерти Вирджила Абло, которому был всего 41 год. Создатель Off-White несколько лет боролся с раком, о чем никогда не упоминал публично
Умер американский модельер Вирджил Абло
Умер американский модельер Вирджил Абло / Фото: Инстаграм

Неожиданное объявление о смерти модельера представители французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy только что сделали в своих социальных сетях.

В пресс-релизе сказано, что Вирджил Абло, художественный руководитель модного дома, скончался в это воскресенье, 28 ноября.

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Мы опустошены новостью о кончине нашего любимого Вирджила Абло – преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, сестра и родители, а также многочисленные друзья и коллеги, – говорится в обращении на его странице.

Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой и агрессивной формой рака – сердечной ангиосаркомой. С момента постановки диагноза в 2019 году он пытался вылечиться, пройдя множество сложных процедур и одновременно руководя несколькими крупными учреждениями.

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Абло присоединился к Vuitton в марте 2018 года. Его показы мод ознаменовали новую главу, когда уличный стиль встал в один ряд с люксовыми нарядами.

В сентябре 2019 года дизайнер заявил, что берет перерыв в работе по назначению врача. Он никогда не уточнял характер своей болезни.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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