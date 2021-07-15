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Тильда Суинтон пришла за руку с 23-летней дочкой на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
15 июля, 12:58
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В этом году Канны не обошлись без блистательной Тильды Суинтон. В программу кинофестиваля попало сразу несколько фильмов с ее участием
Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон Бирн в Каннах
Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон Бирн в Каннах / Фото: Getty Images

Британская актриса Тильда Суинтон, которая на днях появилась в космическом наряде на красной дорожке с Тимоти Шаламе, пришла на премьеру фильма "Париж, 13-й округ" французского режиссера Жака Одиара. В объективы папарацци звезда попала вместе со своей дочкой, 23-летней Онор, которая также пришла на кинопоказ.

Звездная мама и ее молодая дочь актриса появились на красной дорожке, держась рука за руку. Они выглядели очень мило, улыбаясь фотографам.

Онор Бирн выбрала стильный костюм от Chanel, а Тильда Суинтон – модного дома Schiaparelli, который пользуется особой популярностью у звезд в этом году в Каннах.

Онор Бирн и Тильда Суинтон
Онор Бирн и Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

В этом году на Каннском кинофестивале представлены фильмы "Французский вестник" Уэса Андерсона, "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и "Сувенир: Часть 2", в которых сыграла Тильда Суинтон. В последней киноленте снялась и ее дочь Онор. Молодая актриса сыграла главную роль, а ее партнером стал Роберт Паттинсон.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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