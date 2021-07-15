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Тільда Свінтон прийшла за руку з 23-річною донькою на червону доріжку Каннського кінофестивалю

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
15 липня, 12:58
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Цьогоріч Канни не обійшлися без блискучої Тільди Свінтон. У програму кінофестивалю потрапило одразу кілька фільмів з її участю
Тільда Свінтон і її дочка Онор Свінтон Бірн в Каннах
Тільда Свінтон і її дочка Онор Свінтон Бірн в Каннах / Фото: Getty Images

Британська акторка Тільда Свінтон, яка днями з'явилася в космічному вбранні на червоній доріжці з Тімоті Шаламов, прийшла на прем'єру фільму "Париж, 13-й округ" французького режисера Жака Одіара. В об'єктиви папараці зірка потрапила разом зі своєю донькою, 23-річною Онор, яка також відвідала кінопоказ.

Зіркова мама і її молода дочка акторка з'явилися на червоній доріжці, тримаючись за руки. Вони виглядали дуже мило, усміхаючись фотографам.

Онор Бірн обрала стильний костюм від Chanel, а Тільда Свінтон – модного будинку Schiaparelli, який користується особливою популярністю у зірок цьогоріч в Каннах.

Онор Бірн і Тільда Свінтон
Онор Бірн і Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

У цьому році на Каннському кінофестивалі представлені фільми "Французький вісник" Веса Андерсона, "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула і "Сувенір: Частина 2", в яких зіграла Тільда Свінтон. В останній кінострічці знялася і її дочка Онор. Молода акторка зіграла головну роль, а її партнером став Роберт Паттінсон.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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