Как выглядят звезды сериала Все женщины ведьмы спустя 23 года (фото)

В 90-е сериал "Все женщины ведьмы" ("Зачарованные") считался едва ли не самым популярным проектом на телевидении Эта история покорила сердца миллионов людей во всем мире

Как изменились главные герои сериала "Все женщины ведьмы" / Фото: Getty Images, instagram.com/milano_alyssa, instagram.com/rosemcgowan

С момента выхода первой серии прошло 23 года. Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж навсегда остались кумирами подростков начала 2000-х. В 2011 году в США пытались перезапустить любимый проект миллионов, но былого успеха не удалось повторить. Зрители помнят и любят актеров телехита 90-х. Рассказываем, как сейчас выглядит и чем занимаются звезды сериала "Все женщины ведьмы"

Шеннен Доэрти

Актриса, сыгравшая Прю Холливелл, была в сериале всего три сезона. Шеннен убрали из проекта из-за постоянных скандалов, которые она сама провоцировала. Коллеги Доэрти не раз жаловались на характер звезды. Шеннен снималась в разных сериалах, но былой славы не удалось вернуть.

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Шеннен Доэрти тогда и сейчас / Фото: instagram.com/theshando, скриншот

В 2015 году у актрисы диагностировали рак. С помощью химиотерапии ей удалось побороть болезнь на время, но в этом году у Доэрти случился рецидив. Все это время Шеннен поддерживает супруг Курт Исваринко. Пара поженилась в 2011 году. Для актрисы это стал третий брак.

Холли Мари Комбс

В творческой жизни исполнительница роли Пайпер Холливелл после окончания сериала наступило затишье. Она снялась в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти". Комбс редко появляется на телевидении, но занялась благотворительностью.

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Холли Мэри Комбс тогда и сейчас / Фото: Getty Images, скриншот

Актриса является многодетной мамой. У нее три сына от Дэвида Донохо. В 2011 году Холли развелась с мужем. После расставания Комбс признавалась, что разочаровалась в браке. Но в 2015 году ей удалось наладить личную жизнь. Холли познакомилась с ресторатором Майком Районом. В 2019 году пара сыграла свадьбу в кругу близких.

Алисса Милано

Последние несколько лет исполнительница роли Фиби пропала с радаров светской жизни. Она занялась благотворительность и не остается в стороне от "острых" общественных и политических вопросов. Милано стала инициатором движения против сексуального насилия и домогательств — #MeToo.

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Алисса Милано тогда и сейчас / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Алиссе Милано удалось построить крепкую семью со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Пара воспитывает двоих детей.

Роуз Макгоуэн

Роль Пейдж принесла актриса популярность, однако сейчас о Роуз Макгоуэн чаще говорят в контексте скандалов. До сих пор обсуждается ее двухлетний роман с Мэрилином Мэнсоном, с которым она рассталась из-за его проблем с наркотиками.

Роуз МакГоуэн тогда и сейчас / Фото: скриншот, instagram.com/rosemcgowan

Также Роуз часто вспоминают, если речь идет о скандале с Харви Вайнштейном. Звезда "Все женщины ведьмы" одной из первых рассказала о домогательствах продюсера. Актриса призналась, что Вайнштейн ее изнасиловал и дал за молчание 100 тысяч долларов. Деньги она взяла, но в итоге потом рассказала о скандальной истории. В 2017 году актрису обвинили в употреблении запрещенных веществ, сама Роуз все отрицала.

Сейчас актриса почти не снимается. Роуз была замужем один раз. С художником Дейви Дитейлом она прожила в браке всего два года.

Брайан Краузе

Исполнителю роли Лео, как и многим его коллегам по сериалу, не удалось пополнить свою фильмографию популярными проектами.

Брайан Краузе тогда и сейчас / Фото: скриншот

Актер снимается в сериалах и фильмах, но не в главных ролях. На протяжении 10 лет у Брайана были проблемы с алкоголем. Поговаривали, что актер начал сильно пить из-за невостребованности в кино. О личной жизни Краузе не любит распространяться. Актер был женат один раз, но развелся с супругой еще в 2000-х годах. У Брайна есть сын, которому в этом году исполнилось 25 лет.

Джулиан Макмэхон

Благодаря роли злодея с добрым сердцем Джулиан получил мировую популярность. Также актер сыграл одну из главных ролей в сериале "Части тела". После сериала "Все женщины ведьмы" снялся в таких проектах как "Фантастическая четверка" и "ФБР".

Джулиан Макмэхон тогда и сейчас / Фото: Getty Images, Pinterest

В 2014 году Джулиан женился на актрисе Келли Паньягуа. У него есть дочь от актрисы Брук Бернс.