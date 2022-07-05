Украинка пристыдила путиниста Николая Баскова. Что произошло? (видео)

Любитель кремлевских шарманок не ожидал, что на отдыхе в Турции он встретит украинку, вопрос которой протрезвил рашиста

Украинка задала неудобный вопрос рашисту Баскову / Фото: Скриншот из YouTube

Николай Басков, который ранее поддержал запрет на въезд в Россию украинским артистам, сам не очень-то любит отдыхать на краснодарских курортах.

Путинист приехал в отпуск в Турцию. Большой неожиданностью для Баскова стала встреча с украинкой на одном из турецких пляжей.

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Девушка заметила одиозного артиста в отеле D Maris Bay в заливе Хисароню. Басков "отжигал" в компании двух незнакомок. Когда он увидел, что на него направлена камера, сразу же подошел к девушке – тут-то его и ждала "пощечина".

Я хотела сказать, я из Украины. И Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы тут веселитесь. Как вам, нормально веселиться? – спросила девушка.

На резкий вопрос кремлевский пропагандист ответил, что не веселится, а "отдыхает" и поспешил прочь. Вдогонку рашисту девушка крикнула: "Слава Украине!".

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Кстати Андрей Данилко ранее объяснил в интервью для "Зіркового шляху", почему Николай Басков так активно поддерживает войну в Украине.

Также Дмитрий Гордон жестко разнес Николая Баскова, Григория Лепса и других рашистов.