Басков выступил за то, чтобы не пускать в Россию Беднякова, Вакарчука и других украинских звезд

Украинским артистам, которые поддержали правду и рассказали миру о нападении России на Украину, запретили въезд в страну рашистов до 2072 года.
В черный список попали Андрей Бедняков, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода и другие.
Позитивно об этой новости высказался, конечно же, Николай Басков. В своем Telegram-канале пропутинский певец написал:
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"Это правильно и логично".
А некоторые из списка "неугодных в РФ" высмеяли такое решение. Тревел-блогер Антон Птушкин лаконично написал в Twitter написал: "Короче, выпуска о Поволжье не будет". Пошутил и Андрей Бедняков, который ну очень хотел летом отдохнуть в Воронеже.
Кстати Андрей Данилко ранее объяснил в интервью для "Зіркового шляху", почему Николай Басков так активно поддерживает войну в Украине.