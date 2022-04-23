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Басков выступил за то, чтобы не пускать в Россию Беднякова, Вакарчука и других украинских звезд

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 13:01
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Некоторым украинским артистам на 50 лет запретили посещать РФ
Николай Басков поддержал запрет на въезд в Россию украинским артистам
Николай Басков поддержал запрет на въезд в Россию украинским артистам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским артистам, которые поддержали правду и рассказали миру о нападении России на Украину, запретили въезд в страну рашистов до 2072 года.

В черный список попали Андрей Бедняков, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода и другие.

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Позитивно об этой новости высказался, конечно же, Николай Басков. В своем Telegram-канале пропутинский певец написал:

"Это правильно и логично".

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А некоторые из списка "неугодных в РФ" высмеяли такое решение. Тревел-блогер Антон Птушкин лаконично написал в Twitter написал: "Короче, выпуска о Поволжье не будет". Пошутил и Андрей Бедняков, который ну очень хотел летом отдохнуть в Воронеже.

Кстати Андрей Данилко ранее объяснил в интервью для "Зіркового шляху", почему Николай Басков так активно поддерживает войну в Украине.

Инна Петрова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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