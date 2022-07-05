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Українка присоромила путініста Миколу Баскова. Що сталося? (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 липня, 11:58
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Аматор кремлівських шарманок не очікував, що на відпочинку в Туреччині він зустріне українку, запитання якої протверезило рашиста
Українка поставила незручне запитання рашисту Баскову
Українка поставила незручне запитання рашисту Баскову / Фото: Скріншот з YouTube

Микола Басков, який раніше підтримав заборону на в'їзд до Росії українським артистам, не дуже любить відпочивати на краснодарських курортах.

Путініст приїхав у відпустку до Туреччини. Великою несподіванкою для Баскова стала зустріч з українкою на одному з турецьких пляжів.

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Дівчина помітила одіозного артиста у готелі D Maris Bay в затоці Хісароню. Басков "запалював" у компанії двох незнайомок. Коли він побачив, що на нього спрямована камера, відразу ж підійшов до дівчини – тут-то на нього і чекав "ляпас".

Я хотіла сказати, що я з України. І Росія зараз бомбардує Україну щодня, а ви тут веселитесь. Як вам, нормально веселитися? – запитала дівчина.

На різке запитання кремлівський пропагандист відповів, що не веселиться, а "відпочиває" і поспішив геть. Навздогін рашисту дівчина крикнула: "Слава Україні!".

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До речі, Андрій Данилко раніше пояснив в інтерв'ю для "Зіркового шляху", чому Микола Басков так активно підтримує війну в Україні.

Також Дмитро Гордон жорстко розніс Миколу Баскова, Григорія Лепса та інших рашистів.

Марія Коробова
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