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Данилко о позиции рашиста Баскова: "Ему нужно находиться возле кормушки" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 12:12
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Пропутинский артист отрабатывает возможность светиться на ТВ и участвовать в кремлевских концертах
Андрей Данилко высказался о рашисте Николае Баскове
Андрей Данилко высказался о рашисте Николае Баскове / Фото: Коллаж: Сегодня

С самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины певец Николай Басков поддерживал военные преступления своей страны.

Он говорил, что звезды, которые сбежали из России, еще пожалеют об этом, и даже пытался угрожать генпрокурору Ирине Венедиктовой – украинская прокуратура объявила Баскова в международный розыск.

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Андрей Данилко в интервью Зірковому шляху объяснил такую позицию Николая Баскова. По мнению артиста, Коля просто пытается сохранить источники дохода. На самом же деле Баскову глубоко плевать на Россию.

Ему нужно находиться возле кормушки, ему нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы. Поэтому нужно ему присутствовать на ТВ. Все. Он думает только о себе. Поверьте, ни про какую Россию он не думает. Это абсолютно зацикленный на себе человек, – поделился Андрей Данилко.

Данилко рассказал об отношениях певцов с богатыми заказчиками, которые за дорогие подарки покупают артистов.

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По мнению Андрея Михайловича, Николай Басков не может собственными силами собрать большие залы на сольниках, потому пользуется знакомствами и связями с олигархами, чтобы оставаться на плаву.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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