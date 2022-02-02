Умер Исаак Бардавид, звезда сериала "Рабыня Изаура"

Легенды из мира кино уходят. И сегодня снова приходится публиковать неутешительные новости...

Не стало знаменитого актера / Фото: открытые источники

Издание g1 передает, что умер Исаак Бардавид. Артиста кино и ТВ не стало 1 февраля. Причиной трагедии стали осложнения после хронического респираторного заболевания. Как сообщил внук актера, у него были критические проблемы с легкими.

Артист ушел из жизни в одной из клиник Бразилии. Исааку Бардавиду было 90 лет.

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Исаак Бардавид / скриншот

Несмотря на проблемы со здоровьем и преклонный возраст, Исаак Бардавид продолжал много трудиться, в феврале должна была выйти его вторая книга. Также он активно вел Инстаграм и делился с подписчиками своими мыслями.

Коротко о творчестве Исаака Бардавида

Исаак Бардавид – знаменитый бразильский актер. За свою длительную карьеру он снялся в десятках теленовелл. Среди них: "Георгий Победоносец", "Покровительница", "Шипы и розы", "Большая Засада", "Красный свиток", "Совершенно бесподобная", "Шоколад с перцем", "Новый Геркулес". Но огромную любовь публики актер заслужил после выхода на экраны сериала "Рабыня Изаура".

Исаак Бардавид в сериале "Рабыня Изаура"

Также он озвучивал в национальных локализациях Фредди Крюгера, Росомаху, мемогеничного Скелета из "Хи-мена и властелинов вселенной" и других героев.

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Последней была роль в сериале "Тюремщики".

Соболезнуем...

Напомним, сегодня также стало известно о скоропостижном уходе актрисы Моники Витти.