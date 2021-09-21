Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Интервью Пустовита

Тизер клипа Лорак

"Эмми"-2021

Признание Фагота

Кондратюк vs Успенская

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер Ричард Бакли – супруг дизайнера Тома Форда

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 14:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В возрасте 72 лет ушел из жизни Ричард Бакли, модный журналист и супруг американского дизайнера Тома Форда. Пара была вместе 35 лет
Умер супруг Тома Форда, Ричард Бакли
Умер супруг Тома Форда, Ричард Бакли / Фото: Getty Images

Ричард Бакли умер в воскресенье, 19 сентября, но об этом стало известно лишь сегодня. Как сообщает People со ссылкой на представителей Тома Форда, мужчина ушел из жизни "по естественным причинам после продолжительной болезни".

С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего любимого мужа Ричарда Бакли, с которым они прожили вместе 35 лет, – говорится в заявлении.

Ричард Бакли и Том Форд
Ричард Бакли и Том Форд / Фото: Getty Images

Реклама

Ричард скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Рядом с ним были Том и их сын Джек.

60-летний Форд познакомился с Бакли в 1986 году на показе мод. Тогда Тому Форду было 25 лет, он возглавлял дом Gucci, а 38-летний Ричард Бакли был главным редактором Vogue Hommes International.

В 2021 году суррогатная мать родила Тому и Ричарду сына. Мальчика назвали Джеком. В 2014 году пара поженилась.

Бакли построил успешную карьеру журналиста, которая началась в журнале New York Magazine в 1979 году. Он также сотрудничал и с другими популярными изданиями, в том числе Women's Wear Daily и Vanity Fair.

Реклама

Известно, что в 1989 году ему был поставлен диагноз – рак горла. Но в тот момент Ричард перенес успешную операцию и смог побороть болезнь. Стала ли она причиной его смерти, в сообщении семьи не уточняется.

Другие новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь!
Ого!
Премьера
Лучшие сериалы по версии "Эмми-2021"
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять