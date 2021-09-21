Умер Ричард Бакли – супруг дизайнера Тома Форда

В возрасте 72 лет ушел из жизни Ричард Бакли, модный журналист и супруг американского дизайнера Тома Форда. Пара была вместе 35 лет

Умер супруг Тома Форда, Ричард Бакли / Фото: Getty Images

Ричард Бакли умер в воскресенье, 19 сентября, но об этом стало известно лишь сегодня. Как сообщает People со ссылкой на представителей Тома Форда, мужчина ушел из жизни "по естественным причинам после продолжительной болезни".

С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего любимого мужа Ричарда Бакли, с которым они прожили вместе 35 лет, – говорится в заявлении.

Ричард Бакли и Том Форд / Фото: Getty Images

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Ричард скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Рядом с ним были Том и их сын Джек.

60-летний Форд познакомился с Бакли в 1986 году на показе мод. Тогда Тому Форду было 25 лет, он возглавлял дом Gucci, а 38-летний Ричард Бакли был главным редактором Vogue Hommes International.



В 2021 году суррогатная мать родила Тому и Ричарду сына. Мальчика назвали Джеком. В 2014 году пара поженилась.

Бакли построил успешную карьеру журналиста, которая началась в журнале New York Magazine в 1979 году. Он также сотрудничал и с другими популярными изданиями, в том числе Women's Wear Daily и Vanity Fair.

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Известно, что в 1989 году ему был поставлен диагноз – рак горла. Но в тот момент Ричард перенес успешную операцию и смог побороть болезнь. Стала ли она причиной его смерти, в сообщении семьи не уточняется.

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