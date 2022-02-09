Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандали Кутчера

Пишні та голі

Донька Меладзе

Апгрейд Агузарової

Тарзан-художник

Зізнання Вольнової
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

У сім'ї Олександра Сєрова народився довгоочікуваний малюк: "Безкінечно щасливий"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 13:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мішель Сєрова повідомила радісну звістку шанувальникам – вона подарувала зірковому батькові онука!
Дочка Олександра Сєрова – Мішель – знову стала мамою.
Дочка Олександра Сєрова – Мішель – знову стала мамою. / Фото: mishel_serova

Зовсім нещодавно Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт повідомили, що стали батьками, тепер же порадувала прихильників донька Олександра Сєрова – Мішель подарувала чоловікові Романові сина, а зірковому батьку – онука.

28-річна Мішель поділилася щасливою подією в Instagram. Так, дівчина опублікувала знімок із коханим. У кадрі він ніжно обіймає вагітну дружину. Такою романтичною світлиною зіркова спадкоємиця повідомила, що вона стала мамою сина Макара.

Реклама

Безкінечно щасливий день для нас із Ромою: ми стали батьками вже вдруге. Тепер – нашого прекрасного хлопчика! З днем ​​народження, Макаре! Здоров'я, щастя та найкращих моментів у житті. Ми дуже тебе любимо, синку! Ласкаво просимо до родини! – підписала Сєрова фото.

Скріншот: Instagram/mishel_serova

Також 28-річна співачка опублікувала у соцмережі знімок прямо з лікарняної палати – у день народження малюка – 8 лютого. Вона повідомила, що її самопочуття нормальне.

Скріншот: Instagram/mishel_serova

Фоловери одразу поквапились залишити теплі слова у коментарях і привітали родину з поповненням:

  • Мішель, люба, вітаю! Яке щастя.
  • Ураа! Довгоочікуваний маленький чоловік. Вітаю вас.
  • Мішелько, вітаю вас з Ромою з народженням сина. Така гарна сім'я.
Скріншот: Instagram/mishel_serova

Зазначимо, що у Мішель і її чоловіка Романа також є однорічна донечка Мія. Наразі молода матуся перебуває у московській приватній клініці, де зазвичай народжують усі відомі персони.

Реклама
Скріншот: Instagram/mishel_serova

Коротко про Мішель Сєрову

Дівчина народилася у шлюбі Олександра Сєрова зі спортсменкою Оленою Стебенєвою, які розлучилися після 19 років спільного життя. Олена раніше зізнавалася, що причиною розлучення став нібито рукоприклад з боку чоловіка. Крім того, артиста підозрюють у зрадах.

Дівчину назвали таким екзотичним ім'ям Мішель на честь акторок Мішель Мерсьє та Мішель Пфайффер. Сам Сєров захоплювався цими артистками і мріяв, щоб його донька теж пішла творчим шляхом, що і сталось – вона стала співачкою.

У 2019 році Сєрова одружилася з російським бізнесменом Романом Жуковим, а через рік у них народилася донька Мія.

Реклама

Раніше стало відомо, що музикант Андрій Макаревич стане батьком вчетверте.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти