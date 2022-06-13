У Мережі сперечаються через новий трек "Ногу свело!", присвячений Україні

У пісні "Україна", яка символічно вийшла у день Росії, співається про війну в Україні та безжалісність кривавого диктатора, який уявив себе божеством. Також у тексті соліст гурту Максим Покровський згадав міста-герої Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.
"Україна – моя друга половина", – співає Покровський у композиції.
Підтримка російських артистів України давно стала предметом суперечок в українському суспільстві. Найяскравіше своє обурення висловлюють представники медіа та українського шоу-бізнесу.
Приміром, відомий український продюсер Михайло Ясинський вважає, що про подібних артистів варто забути.
В цілому, цілком російська пісня та кліп. Саме в день Росії і для росіян. Тому не розумію всіх цих "восторгів" від українців, – пише Ясинський.
Водночас російський журналіст та музичний критик Михайло Козирєв, наприклад, має протилежну думку.
Кожна його пісня потрапляє у крапку, не залишаючи нікого байдужим. Тексти доводять, що артист дуже ясно уявляє собі, де темрява, а де світло, і в нього в цьому немає жодних сумнівів, – пише Козирєв.
При цьому у коментарях під постом Козирєва його підписники продовжили суперечку. Серед коментарів можна було знайти повідомлення української дизайнерки та коханої Олега "Фагота" Михайлюти – Ольги Навроцької.
Все добре, тільки ми не друга половина, – написала Ольга.
Також "Ногу свело!" підтримав український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов.
Якщо враховувати, що виїхав він (Покровський – Ред.) не до України, не намагається отримати українське громадянство (хоча має право, див. нижче) – (мати Максима Покровського – українка – Ред.), не намагається давати українцям поради, як жити – себто, не поводиться як стереотипний "російський ліберал" – я не бачу, які до нього можуть бути претензії просто тому, що я не бачу, як у його ситуації можна було зробити краще, – пише Віктор.
При цьому в коментарях Віктору нагадали, що "Ногу свело!" раніше їздили до окупованого Криму, а також зазначили, що українцям не варто шукати "добрих росіян".
Раніше ми робили матеріал про те, як росіяни крадуть українські хіти.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"