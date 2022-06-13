Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

У Мережі сперечаються через новий трек "Ногу свело!", присвячений Україні

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 19:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський гурт "Ногу свело!" випустив кліп та пісню "Украина", яка викликала великі суперечки в соцмережах – одні дякують музикантам за підтримку, інші кажуть, що зараз не час шукати "гарних росіян"
Пісня "Ногу звело" викликала суперечки у соцмережах
Пісня "Ногу звело" викликала суперечки у соцмережах / Фото: Стоп-кадр відео.

У пісні "Україна", яка символічно вийшла у день Росії, співається про війну в Україні та безжалісність кривавого диктатора, який уявив себе божеством. Також у тексті соліст гурту Максим Покровський згадав міста-герої Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.

"Україна – моя друга половина", – співає Покровський у композиції.

Реклама

Підтримка російських артистів України давно стала предметом суперечок в українському суспільстві. Найяскравіше своє обурення висловлюють представники медіа та українського шоу-бізнесу.

Приміром, відомий український продюсер Михайло Ясинський вважає, що про подібних артистів варто забути.

В цілому, цілком російська пісня та кліп. Саме в день Росії і для росіян. Тому не розумію всіх цих "восторгів" від українців, – пише Ясинський.

Скріншот: Facebook

Водночас російський журналіст та музичний критик Михайло Козирєв, наприклад, має протилежну думку.

Реклама

Кожна його пісня потрапляє у крапку, не залишаючи нікого байдужим. Тексти доводять, що артист дуже ясно уявляє собі, де темрява, а де світло, і в нього в цьому немає жодних сумнівів, – пише Козирєв.

Скріншот: Facebook

При цьому у коментарях під постом Козирєва його підписники продовжили суперечку. Серед коментарів можна було знайти повідомлення української дизайнерки та коханої Олега "Фагота" Михайлюти – Ольги Навроцької.

Все добре, тільки ми не друга половина, – написала Ольга.

Скріншот: Facebook

Також "Ногу свело!" підтримав український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов.

Якщо враховувати, що виїхав він (Покровський – Ред.) не до України, не намагається отримати українське громадянство (хоча має право, див. нижче) – (мати Максима Покровського – українка – Ред.), не намагається давати українцям поради, як жити – себто, не поводиться як стереотипний "російський ліберал" – я не бачу, які до нього можуть бути претензії просто тому, що я не бачу, як у його ситуації можна було зробити краще, – пише Віктор.

Скріншот: Facebook

При цьому в коментарях Віктору нагадали, що "Ногу свело!" раніше їздили до окупованого Криму, а також зазначили, що українцям не варто шукати "добрих росіян".

Реклама
Скріншот: Facebook

Раніше ми робили матеріал про те, як росіяни крадуть українські хіти.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти