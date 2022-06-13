У Мережі сперечаються через новий трек "Ногу свело!", присвячений Україні

Російський гурт "Ногу свело!" випустив кліп та пісню "Украина", яка викликала великі суперечки в соцмережах – одні дякують музикантам за підтримку, інші кажуть, що зараз не час шукати "гарних росіян"

Пісня "Ногу звело" викликала суперечки у соцмережах / Фото: Стоп-кадр відео.

У пісні "Україна", яка символічно вийшла у день Росії, співається про війну в Україні та безжалісність кривавого диктатора, який уявив себе божеством. Також у тексті соліст гурту Максим Покровський згадав міста-герої Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.

"Україна – моя друга половина", – співає Покровський у композиції.

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Підтримка російських артистів України давно стала предметом суперечок в українському суспільстві. Найяскравіше своє обурення висловлюють представники медіа та українського шоу-бізнесу.

Приміром, відомий український продюсер Михайло Ясинський вважає, що про подібних артистів варто забути.

В цілому, цілком російська пісня та кліп. Саме в день Росії і для росіян. Тому не розумію всіх цих "восторгів" від українців, – пише Ясинський.

Скріншот: Facebook

Водночас російський журналіст та музичний критик Михайло Козирєв, наприклад, має протилежну думку.

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Кожна його пісня потрапляє у крапку, не залишаючи нікого байдужим. Тексти доводять, що артист дуже ясно уявляє собі, де темрява, а де світло, і в нього в цьому немає жодних сумнівів, – пише Козирєв.

Скріншот: Facebook

При цьому у коментарях під постом Козирєва його підписники продовжили суперечку. Серед коментарів можна було знайти повідомлення української дизайнерки та коханої Олега "Фагота" Михайлюти – Ольги Навроцької.

Все добре, тільки ми не друга половина, – написала Ольга.

Скріншот: Facebook

Також "Ногу свело!" підтримав український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов.

Якщо враховувати, що виїхав він (Покровський – Ред.) не до України, не намагається отримати українське громадянство (хоча має право, див. нижче) – (мати Максима Покровського – українка – Ред.), не намагається давати українцям поради, як жити – себто, не поводиться як стереотипний "російський ліберал" – я не бачу, які до нього можуть бути претензії просто тому, що я не бачу, як у його ситуації можна було зробити краще, – пише Віктор.

Скріншот: Facebook

При цьому в коментарях Віктору нагадали, що "Ногу свело!" раніше їздили до окупованого Криму, а також зазначили, що українцям не варто шукати "добрих росіян".

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Скріншот: Facebook

Раніше ми робили матеріал про те, як росіяни крадуть українські хіти.