Вікторії Бекхем – 48! ТОП-10 рідкісних світлин зірки, які ви точно не бачили

Вікторія Бекхем – справжня ікона стилю. Вона також любляча дружина і мама, бізнес-леді і жінка, що надихає мільйони шанувальників.
Нещодавно сімейство Бекхем святкувало весілля одного з синів Вікторії та Девіда – Брукліна. Сьогодні ж усі вітають "перчинку" з днем народження.
В Instagram Вікторія Бекхем опублікувала своє фото, на якому їй 9 років. Іменинниця тримає святковий торт і мило посміхається.
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Наче вчора! Моє 9-е свято. З днем народження мене, – підписала архівний кадр Бекхем.
"Сьогодні" знайшли і більш раритетні фотокартки. На одній з них майбутня зірка зовсім маленька. Вікторія у квітчастій сукні обіймає собачку.
А на цій світлині буквально видно всю харизму та веселий характер Ві. Так, часто сувора на вигляд Бекхем уміє посміхатися.
Дивлячись на цей знімок стає зрозуміло, що з професією британка визначилася ще в ранньому віці.
Рівень милоти зашкалює!
Дружина відомого футболіста дуже любить тварин. У дитинстві вона мала кілька собак. На цьому знімку Вікторії – 13 років.
А на цій фотографії Вікторія одразу з трьома маленькими йоркширськими тер'єрами.
У старшому віці Вікторія займалася танцями.
Вікторія, чиє дівоче прізвище – Адамс, вступила до коледжу Laine Theatre Arts в Епсомі, де навчилася танцювати.
До речі, Девід Бекхем вже привітав кохану дружину з її святом. У соцмережі він опублікував милу світлину з Вікторією та залишив зворушливе повідомлення:
З днем народження найпрекраснішу дружину, маму та бізнес-леді. Найкращого тобі дня, бо ти заслуговуєш на це. Ми всі тебе дуже любимо.
Раніше ми розповідали, що Девід та Вікторія Бекхем подарували синові на весілля.
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