Вікторії Бекхем – 48! ТОП-10 рідкісних світлин зірки, які ви точно не бачили

На честь дня народження дизайнерки та ексучасниці Spice Girls показуємо її найкумедніші знімки з дитинства та юності

Як Вікторія Бекхем виглядала у дитинстві - фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Вікторія Бекхем – справжня ікона стилю. Вона також любляча дружина і мама, бізнес-леді і жінка, що надихає мільйони шанувальників.

Нещодавно сімейство Бекхем святкувало весілля одного з синів Вікторії та Девіда – Брукліна. Сьогодні ж усі вітають "перчинку" з днем народження.

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В Instagram Вікторія Бекхем опублікувала своє фото, на якому їй 9 років. Іменинниця тримає святковий торт і мило посміхається.

Наче вчора! Моє 9-е свято. З днем народження мене, – підписала архівний кадр Бекхем.

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"Сьогодні" знайшли і більш раритетні фотокартки. На одній з них майбутня зірка зовсім маленька. Вікторія у квітчастій сукні обіймає собачку.

Вікторія Бекхем у дитинстві / Фото: instagram.com/victoriabeckham

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А на цій світлині буквально видно всю харизму та веселий характер Ві. Так, часто сувора на вигляд Бекхем уміє посміхатися.

Вікторія Бекхем показала своє дитяче фото / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дивлячись на цей знімок стає зрозуміло, що з професією британка визначилася ще в ранньому віці.

Дитяче фото Вікторії Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Рівень милоти зашкалює!

Як у дитинстві виглядала Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія Бекхем у дитинстві / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дружина відомого футболіста дуже любить тварин. У дитинстві вона мала кілька собак. На цьому знімку Вікторії – 13 років.

Вікторія Бекхем у 13 років / Фото: instagram.com/victoriabeckham

А на цій фотографії Вікторія одразу з трьома маленькими йоркширськими тер'єрами.

Вікторія Бекхем з йоркширами / Фото: instagram.com/victoriabeckham

У старшому віці Вікторія займалася танцями.

Юна Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія, чиє дівоче прізвище – Адамс, вступила до коледжу Laine Theatre Arts в Епсомі, де навчилася танцювати.

Вікторія Бекхем у 17 років почала займатися танцями / Фото: instagram.com/victoriabeckham

До речі, Девід Бекхем вже привітав кохану дружину з її святом. У соцмережі він опублікував милу світлину з Вікторією та залишив зворушливе повідомлення:

З днем народження найпрекраснішу дружину, маму та бізнес-леді. Найкращого тобі дня, бо ти заслуговуєш на це. Ми всі тебе дуже любимо.

Раніше ми розповідали, що Девід та Вікторія Бекхем подарували синові на весілля.

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