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Стало известно, что Дэвид и Виктория Бекхэм подарили на свадьбу сыну

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 09:51
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Эта свадьба стала главным светским мероприятием весны в США. Гости переводили деньги в фонд помощи Украине, но родители молодоженов также не оставили их без подарков
Пара принимает продолжает принимать поздравления!
Пара принимает продолжает принимать поздравления! / Фото: British Vogue

Еще очень долго в светской тусовке США будут обсуждать роскошную свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, которая состоялась 10 апреля. Ведь мероприятие получилось по-настоящему гламурным. И появилась первая информация о подарке от Бекхэмов для молодоженов.

Отметим, что свадьба Бекхэма и Пельтц прошла в строгой секретности. Гостям также запретили делать фото и писать что-то в соцсетях. И это не удивительно, ведь право на эксклюзивную съемку получил британский Vogue.

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Важно сказать, что молодожены попросили гостей свадьбы (а их было около 300 человек) вместо подарков внести от их имени пожертвование в гуманитарный фонд Care для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.

Но знаменитые родители, конечно же, не оставили наследников без подарков. Всем безумно интересно, что же презентовала чета Бекхэмов. Сообщается, что Дэвид подарил паре раритетный Jaguar XK140 1954 года выпуска, которую специально для ребят переделали в современный электрокар! Машину перекрасили в голубой цвет, который многим напомнил машину со свадебной церемонии Меган и Гарри в 2018 году.

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Поклонники желают паре столь же счастливой, как красивой жизни.

Также читайте, почему герцогов Сассекских не позвали на свадьбу Бекхэмов в США.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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