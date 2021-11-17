Внук Пугачевой проведет "бал сатаны" с дресс-кодом и спектаклями

Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова не пошел по стопам своей звездной семьи, а решил заняться бизнесом в сфере организации лакшеры мероприятий

Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку с входными билетами от 5 тысяч гривен. / Фото: Instagram

23-летний внук Аллы Пугачевой, которую недавно захейли в Сети из-за мини-платья, анонсировал тайную готическую вечеринку в центре Москве – Temple Of Hedonism Secret Immersive Ball (Храм гедонизма, Иммерсивный балл). Более того, парень сам выступает организатором.

Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. / Фото: Instagram

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Дэни Байсаров назвал вечеринку "самым загадочным и таинственным мероприятием осени". Оно пройдет 20 ноября в старинном особняке Леман недалеко от Патриарших прудов, где часто гуляют представители московской элиты.

Фото: скриншот instagram/dennyartview

Программа мероприятия, описанная юношей, звучит довольно интригующе. Так, гостям Дени пообещал "бал с иммерсивными спектаклями, тайные комнаты с мистическими жителями особняка и атмосферу тайных сообществ".

Также гостям предлагаются афтепати и бар. В общем, как говорится, очень интересно, но ничего не понятно.

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Стоит и сделать акцент на прайсе билетов, он точно вас шокирует. Стандартный билет на мероприятие, где объявлено дресс-код black tie, стоит 15 тысяч рублей (более 5 тыс. грн), а вот за VIP-билет придется отдать 30 тысяч рублей (более 10 тыс. грн).

Сам Байсаров тоже на балу появится. Сейчас он активно к нему готовится и продумывает образ.

Фото: скриншот instagram/dennyartview

Я уверен, что все гости превзойдут наши ожидания, – написал Дени в Instagram.

Судя по всему, бал будет напоминать старинное собрание масонов и других приверженцев оккультизма.

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Вероятно, парень вдохновился тайными вечеринками, которые устраивали самые влиятельные семьи для избранных гостей, а также необычным форматом иммерсивного представления, способного превратить зрителей в активных участников действия.

Не исключено, что Дэни и гости его вечеринки будут хвастаться впечатляющими фотографиями в Сети. Конечно же, для этого они будут использовать современные фотоинструменты. Какие именно – читайте в материале.

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