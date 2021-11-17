Онук Пугачової проведе "бал сатани" з дрес-кодом та спектаклями

23-річний онук Алли Пугачової, яку нещодавно захейли в Мережі через мінісукню, анонсував таємну готичну вечірку в центрі Москві – Temple Of Hedonism Secret Immersive Ball (Храм гедонізму, Імерсивний бал). Ба більше, хлопець сам виступає організатором.
Дені Байсаров назвав вечірку "найзагадковішим та найтаємничішим заходом осені". Він пройде 20 листопада в старовиному особняку Леман неподалік Патріарших ставків, де часто гуляють представники московської еліти.
Далі по темі
Програма заходу, яку описав юнак, звучить досить інтригуюче. Так, гостям Дені пообіцяв "бал із іммерсивними спектаклями, таємні кімнати з містичними мешканцями особняку та атмосферу таємних спільнот".
Також гостям будуть запропоновані афтепаті та бар. Загалом, як-то кажуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.
Варто і відзначити прайс квитків, він точно вас шокує. Стандартний квиток на захід, де оголошено дрес-код black tie, коштує 15 тисяч рублів (понад 5 тис. грн) , а от за VIP-квиток доведеться віддати 30 тисяч рублів (більше 10 тис. грн).
Сам Байсаров теж на балу з'явиться. Зараз він активно до нього готується і продумує образ.
Я впевнений, що всі гості перевершать наші очікування, – написав Дені в Instagram.
Судячи з усього, бал нагадуватиме старовинні збори масонів та інших прихильників окультизму.
Ймовірно, хлопець надихнувся таємними вечорами, які влаштовували найвпливовіші родини для обраних гостей, а також незвичайним форматом іммерсивної вистави, яка здатна перетворити глядачів на активних учасників дії.
Не виключення, що Дені та гості його вечірки хизуватимуться вражаючими світлинами у Мережі. Звичайно ж вони використовуватимуть для цього сучасні фотоінструменти. Які саме – читайте у матеріалі.
Інші новини про зірок:
- Яка Алла Пугачова насправді поза камерами – зізнання людей, які знайомі зі співачкою .
- Як Алла Пугачова виглядає без макіяжу та фільтрів.
- Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т: як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке".