Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Онук Пугачової проведе "бал сатани" з дрес-кодом та спектаклями

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 18:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Син Кристини Орбакайте та Руслана Байсарова не пішов стопами своєї зіркової сім'ї, а вирішив зайнятися бізнесом у сфері організації лакшері заходів
Дені Байсаров анонсував секретну вечірку із вхідними квитками від 5 тисяч гривень.
Дені Байсаров анонсував секретну вечірку із вхідними квитками від 5 тисяч гривень. / Фото: Instagram

23-річний онук Алли Пугачової, яку нещодавно захейли в Мережі через мінісукню, анонсував таємну готичну вечірку в центрі Москві – Temple Of Hedonism Secret Immersive Ball (Храм гедонізму, Імерсивний бал). Ба більше, хлопець сам виступає організатором.

Алла Пугачова з дочкою Лізою та сином Гаррі, Микита Пресняков, Крістіна Орбакайте та Дені Байсаров
Алла Пугачова з дочкою Лізою та сином Гаррі, Микита Пресняков, Крістіна Орбакайте та Дені Байсаров / Фото: Instagram

Реклама

Дені Байсаров назвав вечірку "найзагадковішим та найтаємничішим заходом осені". Він пройде 20 листопада в старовиному особняку Леман неподалік Патріарших ставків, де часто гуляють представники московської еліти.

Фото: скріншот instagram/dennyartview

Програма заходу, яку описав юнак, звучить досить інтригуюче. Так, гостям Дені пообіцяв "бал із іммерсивними спектаклями, таємні кімнати з містичними мешканцями особняку та атмосферу таємних спільнот".

Також гостям будуть запропоновані афтепаті та бар. Загалом, як-то кажуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.

Реклама

Варто і відзначити прайс квитків, він точно вас шокує. Стандартний квиток на захід, де оголошено дрес-код black tie, коштує 15 тисяч рублів (понад 5 тис. грн) , а от за VIP-квиток доведеться віддати 30 тисяч рублів (більше 10 тис. грн).

Сам Байсаров теж на балу з'явиться. Зараз він активно до нього готується і продумує образ.

Фото: скріншот instagram/dennyartview

Я впевнений, що всі гості перевершать наші очікування, – написав Дені в Instagram.

Судячи з усього, бал нагадуватиме старовинні збори масонів та інших прихильників окультизму.

Реклама

Ймовірно, хлопець надихнувся таємними вечорами, які влаштовували найвпливовіші родини для обраних гостей, а також незвичайним форматом іммерсивної вистави, яка здатна перетворити глядачів на активних учасників дії.

Не виключення, що Дені та гості його вечірки хизуватимуться вражаючими світлинами у Мережі. Звичайно ж вони використовуватимуть для цього сучасні фотоінструменти. Які саме – читайте у матеріалі.

Інші новини про зірок:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти