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"Вы страна уродов": российский актер Алексей Панин обратился к Путину (видео)

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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29 июня, 17:06
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После обстрела ТЦ в Кременчуге артист записал обращение к президенту РФ и коллегам-молчунам. Что сказал одиозная звезда – далее в материале
Алексею Панину есть что сказать Путину
Алексею Панину есть что сказать Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди представителей российского шоу-бизнеса не так и много смельчаков, которые осудили войну в Украине. Большинство из них переехали за границу. Недавно группа "Little Big" презентовала видеоклип, в котором музыканты высмеяли современную Россию. А певице Алле Пугачевой рашисты угрожают компроматом, если та станет защищать мужа Максима Галкина.

Из Испании критикует террористические действия Кремля и Алексей Панин. После обстрела торгового центра в Кременчуге российский актер записал обращение к своим коллегам. Панин не понимает, почему они молчат. Вскоре после публикации Telegram канал Панина был заблокирован из-за активности "ботофермы" рашистов.

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Алексей Панин проживает в Испании. Фото Telegram канал актера

Панин создал резервный профиль, и обратился напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. Актер напомнил диктатору кровавые преступления внутри страны.

Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я не боюсь говорить правду, говорить вам в лицо. Вы страна, бл*, уродов, – эмоционально высказался Панин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 18+, присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, ранее российский актер рассекретил сексуальную ориентацию "пешки" Путина, певца Николая Баскова.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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