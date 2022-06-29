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"Ви країна виродків": російський актор Олексій Панін звернувся до Путіна (відео)

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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29 червня, 17:06
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Після обстрілу ТЦ у Кременчуці артист записав звернення до президента РФ та колег-мовчунів. Що сказав одіозна зірка – далі у матеріалі
Олексію Паніну є що сказати Путіну
Олексію Паніну є що сказати Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед представників російського шоу-бізнесу не так багато сміливців, які засудили війну в Україні. Більшість із них переїхали за кордон. Нещодавно гурт "Little Big" презентував відеокліп, в якому музиканти висміяли сучасну Росію А співачці Аллі Пугачовій рашисти погрожують компроматом, якщо та захищатиме чоловіка Максима Галкіна.

З Іспанії критикує терористичні дії Кремля і Олексій Панін. Після обстрілу торговельного центру у Кременчуці російський актор записав звернення до своїх колег. Панін не розуміє, чому вони мовчать. Незабаром після публікації Telegram канал Паніна був заблокований через активність "ботоферми" рашистів.

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Олексій Панін проживає в Іспанії. Фото Telegram канал актора

Панін створив резервний профіль, і звернувся безпосередньо до президента РФ Володимира Путіна. Актор пригадав диктатору криваві злочини всередині країни.

Навального посадили, Нємцова вбили. Хто це зробив? Здрастуйте, Володимире Володимировичу Путін. Я не боюся говорити правду, говорити вам в обличчя. Ви країна, бл *, виродків, – емоційно висловився Панін.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 18+, є ненормативна лексика!

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Нагадаємо, раніше російський актор розсекретив сексуальну орієнтацію "пішака" Путіна, співака Миколи Баскова.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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