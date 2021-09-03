Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Скандал с Джа

Первый выход МакSим

Звезды сияют

Кино в Венеции

Свадьба Моргенштерна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Вышел за жену: смотрите новые фото со свадьбы Моргенштерна и Дилары

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 11:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
31 августа российский рэпер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе. Девушка первая сделала Алишеру предложение. Он ответил "да" и надел свадебное платье
Моргенштерн поделился фотографиями со свадьбы
Моргенштерн поделился фотографиями со свадьбы / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Свадьбу Моргенштерна срежиссировал Олег Боднарчук, который часто работает со Светланой Лободой, а еще был режиссером-постановщиком премии "Муз-ТВ".

Реклама

Спустя несколько дней после праздника Алишер Моргенштерн поделился с подписчиками свадебными снимками. На кадрах рэпер запечатлен в свадебном платье – это был второй акт торжества на теплоходе.

Моргенштерн в свадебном платье / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Дилара появилась на публике в черном костюме – в образе жениха.

Моргенштерн и Дилара / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Реклама

"Вышел замуж за жену", – подписал пост Моргенштерн.

Свадьбе Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

А так выглядел свадебный торт, который, по информации СМИ, приготовили из конопляной муки.

Реклама

Торт на свадьбе Моргенштерна и Дилары / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн прыгнул в торт. Надеемся, сладкое все же досталось гостям.

Свадьба Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Реклама

Моргенштерн потратил на свою свадьбу 18 миллионов рублей, это около 6,6 миллиона гривень и 245 тысяч долларов. Аренда теплохода Рио-1 обошлась рэперу 156 тысяч рублей, а выступление Артура Пирожкова стоило 4,3 миллиона рублей.

Дилара выехала к Моргенштерну на коне – смотрите видео:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Первая леди на обложке украинского глянца
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять