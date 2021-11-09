Замаливает грехи после секс-сцен: Асмус раскритиковали из-за образа монахини

33-летняя Кристина Асмус, дочь которой недавно попала в больницу, снимается в фильме "Добро" Алексея Китайцева. Звезда сериала "Интерны" в новом проекте стала монахиней.
Актриса в Instagram рассказала поклонникам, как происходит ее превращение в новую роль для фильма. Кроме того, Асмус призналась, что работала с этим режиссером 10 лет назад в фильме "Психи". Тогда она играла гота, а теперь же ей придется побывать в образе набожной особы.
Как оказалось, Кристина давно мечтала примерить образ монахини. Она призналась в Сети, что сразу согласилась на предложение Китайцева сыграть соответствующую роль.
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Когда Леша начал рассказывать о проекте, у меня было много вопросов. Но после того, как он сказал, что предлагает сыграть монахиню, то меня уже мало интересовало, насколько велика роль, что там у нее происходит, какие графики и платят ли вообще за это, – рассказала артистка.
Кстати, Асмус показала свой образ для съемок. Так, ее волосы закрыты черным платочком. Также стилисты предложили артистке надеть черную рубашку и кардиган, длинную юбку и ботинки.
Несмотря на эпатажные образы для съемки в эротических сценах для фильма "Текст", Асмус заверила, что чувствует себя в новом образе очень комфортно.
Как вам матушка Кристина? Очень кайфую от образа. Кроме прекрасных костюмов мне сделали зеленые глаза и немного приглушили цвет свежевыбеленных зубов, – поделилась актриса.
Однако не все фолловеры поддержали восторженные чувства Кристины. Некоторые напомнили Асмус о роли в "Тексте" с эротическими сценами, мол, она бросается из крайностей в крайность:
- Замаливает грехи после "Текста".
- Матушка Кристина с ламинированными бровями, мушкой на щеке и тоналкой от Dior.
- Из крайности в крайность.
- Матушка после "Текста".
- Грех это.... развратница в таком виде.
Асмус рассказала об известной традиции, согласно которой в первый день режиссер на успех разбивает тарелку, на которой написаны фамилии участников съемочной группы. Когда осколки разлетаются, команда разбирает их в память. Артистка показала, какая часть досталась ей. По ее словам, дома она уже имеет целую коллекцию осколков разных тарелок.
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