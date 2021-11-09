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Замолює гріхи після секс-сцен: Асмус розкритикували через образ монахині

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 11:05
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Акторка перебуває на вершині популярності. Їй не перестають надходити пропозиції від різних режисерів, і одному з них вона не наважилася відмовити. Ба більше, Асмус погодилась навіть змінити колір очей
Христина Асмус зіграє роль монахині у новому фільмі.
Христина Асмус зіграє роль монахині у новому фільмі. / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-річна Христина Асмус, донька якої нещодавно потрапила до лікарні, знімається у фільмі "Добро" Олексія Китайцева. Зірка серіалу "Інтерни" у новому проєкті стала монахинею.

Акторка у Instagram розповіла прихильникам, як відбувається її перетворення в нову роль для фільму. Окрім того, Асмус зізналась, що вже працювала із цим режисером 10 років тому у фільмі "Психи". Тоді вона грала гота, а тепер же їй доведеться побувати в образі побожної особи.

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Христина Асмус мріяла зіграти монахиню. Фото:Instagram/asmuskristina

Як виявилося, Христина давно мріяла приміряти образ монахині. Вона зізналася у Мережі, що одразу ж погодилася на пропозицію Китайцева зіграти відповідну роль.

Коли Льоша почав розповідати про проєкт, у мене було багато запитань. Але після того, як він сказав, що пропонує зіграти монахиню, то мене вже мало цікавило, наскільки велика роль, що там у неї відбувається, які графіки і чи платять взагалі за це, – розповіла артистка.

До речі, Асмус показала свій образ для зйомок. Так, її волосся закрите чорної хустинкою. Також стилісти запропонували артистці одягнути чорні сорочку та кардиган, довгу спідницю та черевики.

Христина Асмус в образі монахині. Фото: Instagram/asmuskristina

Незважаючи на епатажні образи для зйомки в еротичних сценах для фільму "Текст", Асмус запевнила, що почувається у новому образі дуже комфортно.

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Як вам матінка Христина? Дуже кайфую від образу. Крім чудових костюмів, мені зробили зелені очі і трохи приглушили колір свіжовибілених зубів, – поділилась акторка.

Однак не всі фоловери підтримали захоплені почуття Христина. Деякі нагадали Асмус про роль у "Тексті" з еротичними сценами, мовляв, вона кидається з крайнощів у крайність:

  • Замолює гріхи після "Тексту".
  • Матінка Христина з ламінованими бровами, мушкою на щоці та тоналкою від Dior.
  • З крайності в крайність.
  • Матінка після "Тексту".
  • Гріх це.... розпусниця в такому вигляді.
Скріншот Instagram/asmuskristina

Асмус розповіла про відому традицію, згідно з якою в перший день режисер на успіх розбиває тарілку, на якій написані прізвища учасників знімальної групи. Коли уламки розлітаються, команда розбирає їх на згадку. Артистка ж показала, яка частина дісталася їй. За її словами, вдома вона має вже цілу колекцію уламків різних тарілок.

Христина Асмус розповіла про кінотрадиції. Фото: Instagram/asmuskristina

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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