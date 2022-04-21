Жена Макаревича показала новое семейное фото с сыном

В конце марта 68-летний Андрей Макаревич и его жена 37-летняя жена Эйнат Кляйн стали родителями

/ Фото: Инстаграм

Андрей Макаревич и его супруга не скрывают лицо малыша, как это часто делают звезды. Пара уже публиковала фото сына, которого назвали Эйтан. А теперь жена лидера "Машины времени" решила показать кадр из первой фотосессии малыша.

Как рассказала Эйнат у себя в Instagram, сын во время съемки вел себя спокойно, поскольку его обмотали пеленой и он сладко спал.

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/ Фото: instagram.com/_einatklein

Напомним, для Андрея Макаревича это четвертый ребенок, а для его жены – первый.

Что известно об Андрее Макаревиче и Эйнат Кляйн

Женщина – киевлянка. Она является журналисткой, фотографом и экскурсоводом. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.

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Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год. / Фото: _einatklein_

Зимой того же года Макаревич и Кляйн поженились. Они устроили еврейскую свадьбу в Израиле. Сама Эйнат признавалась, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также его сестрой.

Ранее жена Андрея Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева.