Жена Макаревича показала новое семейное фото с сыном

Андрей Макаревич и его супруга не скрывают лицо малыша, как это часто делают звезды. Пара уже публиковала фото сына, которого назвали Эйтан. А теперь жена лидера "Машины времени" решила показать кадр из первой фотосессии малыша.
Как рассказала Эйнат у себя в Instagram, сын во время съемки вел себя спокойно, поскольку его обмотали пеленой и он сладко спал.
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Напомним, для Андрея Макаревича это четвертый ребенок, а для его жены – первый.
Что известно об Андрее Макаревиче и Эйнат Кляйн
Женщина – киевлянка. Она является журналисткой, фотографом и экскурсоводом. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.
Зимой того же года Макаревич и Кляйн поженились. Они устроили еврейскую свадьбу в Израиле. Сама Эйнат признавалась, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также его сестрой.
Ранее жена Андрея Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева.