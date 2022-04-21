Дружина Макаревича показала нове сімейне фото із сином

Наприкінці березня 68-річний Андрій Макаревич та його дружина 37-річна дружина Ейнат Кляйн стали батьками

/ Фото: Инстаграм

Андрій Макаревич та його дружина не приховують обличчя малюка як це часто роблять зірки. Пара вже публікувала фото сина, якого назвали Ейтаном. А тепер дружина лідера "Машини часу" вирішила показати кадр із першої фотосесії малюка.

Як розповіла Ейнат у себе в Instagram, син під час зйомки поводився спокійно, оскільки його обмотали пеленою і він солодко спав.

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/ Фото: instagram.com/_einatklein

Нагадаємо, для Андрія Макаревича це четверта дитина, а для його дружини – перша.

Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн

Жінка – киянка. Вона є журналісткою, фотографом та екскурсоводом. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

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Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також його сестрою.

Раніше дружина Андрія Макаревича розповіла, як евакуювала батьків із Києва.