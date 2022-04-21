Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дружина Макаревича показала нове сімейне фото із сином

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 12:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наприкінці березня 68-річний Андрій Макаревич та його дружина 37-річна дружина Ейнат Кляйн стали батьками
/ Фото: Инстаграм

Андрій Макаревич та його дружина не приховують обличчя малюка як це часто роблять зірки. Пара вже публікувала фото сина, якого назвали Ейтаном. А тепер дружина лідера "Машини часу" вирішила показати кадр із першої фотосесії малюка.

Як розповіла Ейнат у себе в Instagram, син під час зйомки поводився спокійно, оскільки його обмотали пеленою і він солодко спав.

Реклама

/ Фото: instagram.com/_einatklein

Нагадаємо, для Андрія Макаревича це четверта дитина, а для його дружини – перша.

Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн

Жінка – киянка. Вона є журналісткою, фотографом та екскурсоводом. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

Реклама

Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року.
Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також його сестрою.

Раніше дружина Андрія Макаревича розповіла, як евакуювала батьків із Києва.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти