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Як Росія десятиліттями принижувала українців у кіно: наочні приклади

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 13:44
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Багато років у російському кіно Україну показували у непридатному світлі, спеціально принижуючи наші цінності та культуру. Це те, через що російський контент більше ніколи не повинен з'являтися на нашому ТБ та в кінотеатрах
Автор відео показав, як насправді формувалась ненависть до всього українського
Автор відео показав, як насправді формувалась ненависть до всього українського / Фото: открытые источники

Україна переживає російське вторгнення, подію, яка розділила життя кожного українця на до та після. Не варто думати, що ідея ненависті до українців – справа останніх років. Насправді Росія роками зводила ненависть до українців на високий рівень, роблячи це систематично і активно зомбуючи людей. Про це розповідає на прикладі кіно Віталій Гордієнко на YouTube-каналі "Загін кіноманів".

Автор детально розібрав, як Україну та наш народ десятиліттями зображували у російському кіно. Були проаналізовані такі відомі фільми: "Брат" та "Брат-2", "9 рота", "Якщо завтра у похід", "72 метри", "12", "Адмірал", "Тарас Бульба", "Кандагар", "Ми з майбутнього 2", "Біла гвардія", "Піддубний", "Матч". Усі вони вийшли до 2014 року.

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У відео Віталій Гордієнко доводить, як росіяни в кіно дегуманізували українців, спрямовували ненависть свого народу на нас, а також прищеплювали українцям комплекс меншовартості, адже ці фільми показувалися на українських телеканалах та кінотеатрах.

У фільмах минулих років дуже багато наративів та посилань, які зараз дуже актуальні. Чого тільки варта наступна цитата фільму "Брат-2".

Кадр з фільму "Брат-2"

Загалом фільм розпалює ненависть до нашого народу. Усім у фільмі заважає, виявляється, українська мафія.

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Кадр з фільму "Брат-2"

Не забули і "бЕндерівців".

Кадр з фільму "Брат-2"

Фільм "9 рота" – це втілення російської пропагандистської машини, яка говорила про "силу і могутність російської армії" (але зараз над убогістю недосолдатів, яких як гарматне м'ясо відправляють в Україну, сміються в Україні та в усьому світі). Надивившись пропаганди з таких фільмів про війну, зараз рашисти і йдуть в Україну вбивати.

Також у цьому фільмі Федора Бондарчука був епізод, де, як завжди, безглуздо зобразили українця, обізвавши також "хо*лом".

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Кадр з фільму "9 рота"

Фільм "Тарас Бульба" – окремий біль, адже споконвічну українську історію про козаків знімали росіяни, які самі козаків знищили, ще й змусили козаків говорити російською.

Кадр з фільму "Тарас Бульба"

А великий український актор Богдан Ступка з перших хвилин озвучує оду "російській душі". Його, мабуть, змусили (очевидно, через контракт).

Кадр з фільму "Тарас Бульба"

І так, щоб зробити огляд, автор переглянув ці фільми повністю. Дисклеймер заслуговує на окрему увагу.

Скріншот з відео

Як каже автор, хороших росіян немає, краще шукайте авторитетів в Україні.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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