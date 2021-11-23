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Лиза Арзамасова больше не скрывает лицо сына – смотрим трогательное видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 08:45
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Лиза Арзамасова и ее супруг Илья Авербух стали родителями в августе. У пары родился сын, которого назвали Львом
Лиза Арзамасова впервые показала лицо сына Льва
Лиза Арзамасова впервые показала лицо сына Льва / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Пара редко говорит о своей личной жизни. До недавнего времени актриса и фигурист не часто делились фотографиями малыша. Но Лиза Арзамасова решила больше не скрывать лицо маленького Льва. В честь Дня сына, который отмечался вчера, актриса опубликовала видео.

И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, – Лев Ильич! – написала звезда "Папиных дочек" в Instagram.

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Подписчики оценили новую публикацию. В комментариях многие отметили, что Лев очень похож на маму.

  • "Красавец! Безумно похож на тебя! Чудо"
  • "Боже! Маленькая Лиза"
  • "Как похож на тебя! Чудо просто"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Что известно о романе Арзамасовой и Авербуха

О том, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух закрутили роман, стало известно в июле 2020-го. В декабре того же года пара узаконила свои отношения.

В апреле этого года Арзамасова и Авербух объявили, что у них появится общий ребенок. Для Лизы эта беременность первая, а вот у Ильи уже есть сын от предыдущего брака.

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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

Ранее Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

В соцсетях многие критиковали Лизу Арзамасову за то, что она младше своего возлюбленного на 21 год. Но артистку чужое мнение совершенно не волнует, она утверждает, что счастлива.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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