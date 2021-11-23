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Ліза Арзамасова більше не приховує обличчя сина – дивимося зворушливе відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 08:45
В закладинки
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Ліза Арзамасова та її чоловік Ілля Авербух стали батьками у серпні. У пари народився син, якого назвали Левом
Ліза Арзамасова вперше показала обличчя сина Лева
Ліза Арзамасова вперше показала обличчя сина Лева / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Пара рідко говорить про своє особисте життя. Донедавна актриса та фігурист не часто ділилися фотографіями малюка. Але Ліза Арзамасова вирішила більше не приховувати обличчя маленького Лева . На честь Дня сина, що відзначався вчора, акторка опублікувала відео.

І знайомтеся, віч-на-віч, без прикриття смайликами і сердечками, – Лев Ілліч! – написала зірка "Татусевих доньок" в Instagram.

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Підписники оцінили нову публікацію. У коментарях багато хто зазначив, що Лев дуже схожий на маму.

  • "Красень! Дуже схожий на тебе! Диво"
  • "Боже! Маленька Ліза"
  • "Як схожий на тебе! Диво просто"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Що відомо про роман Арзамасової та Авербуха

Про те, що зірка "Татусевих доньок" Ліза Арзамасова та фігурист Ілля Авербух закрутили роман, стало відомо у липні 2020-го. У грудні того ж року кілька узаконила свої стосунки.

У квітні цього року Арзамасова та Авербух оголосили, що у них з'явиться спільна дитина. Для Лізи ця вагітність перша, а ось в Іллі вже є син від попереднього шлюбу .

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Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух
Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була одружена з 1995 по 2007 рік. 2004 року у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з батьком.

У соцмережах багато хто критикував Лізу Арзамасову за те, що вона молодша за свого коханого на 21 рік. Але артистку чужа думка зовсім не хвилює, вона стверджує, що щаслива.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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