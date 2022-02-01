Звезда сериала "Ходячие мертвецы" умер при неизвестных обстоятельствах

Актер сериала "Ходячие мертвецы" 31-летний Мозес Джей Мосли скончался от огнестрельного ранения.
Тело Мосли нашли в его автомобиле возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, в штате Джорджия.
Как сообщает издание TMZ, близкие Мосли заметили его пропажу еще 23 января. Родные обзвонили все больницы, но не нашли никакой информации. Тогда семья актера обратилась в полицию.
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О том, что Мозес мертв стало известно еще 26 января, но все это время информацию не придавали огласке.
Сейчас все обстоятельства смерти актер выясняют в полиции. Следствие рассматривает две версии – самоубийство и насильственную смерть.
Мозес Джей Мосли стал популярен, благодаря роли зомби Майка в сериале "Ходячие мертвецы".
Наши мысли и молитвы с нашим членом #TWDFamily Мозесом Дж. Мозли, – написали на странице сериала в Twitter.
Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022
Также 31-летний актер снимался в таким проектах как "Голодные игры", "Хранители", "Королева юга", "Американская душа" и другие.
Напомним, что 31 января стало известно о смерти "Мисс США-2019" Чесли Крист. Девушка покончила с собой, спрыгнув с 29 этажа.