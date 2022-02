Звезда сериала "Ходячие мертвецы" умер при неизвестных обстоятельствах

Актер сериала "Ходячие мертвецы" 31-летний Мозес Джей Мосли скончался от огнестрельного ранения.

Тело Мосли нашли в его автомобиле возле проходящего через автостраду моста в Стокбридже, в штате Джорджия.

Как сообщает издание TMZ, близкие Мосли заметили его пропажу еще 23 января. Родные обзвонили все больницы, но не нашли никакой информации. Тогда семья актера обратилась в полицию.

О том, что Мозес мертв стало известно еще 26 января, но все это время информацию не придавали огласке.

Сейчас все обстоятельства смерти актер выясняют в полиции. Следствие рассматривает две версии – самоубийство и насильственную смерть.

Мозес Джей Мосли стал популярен, благодаря роли зомби Майка в сериале "Ходячие мертвецы".

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652