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Зірка серіалу "Ходячі мерці" помер за невідомих обставин

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 10:07
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Американський актор Мозес Джей Мослі був знайдений мертвим у своєму автомобілі далеко від дому. Слідство підозрює, що він наклав на себе руки
Мозес Джей Мослі знайдено мертвим
Мозес Джей Мослі знайдено мертвим

Актор серіалу "Ходячі мерці" 31-річний Мозес Джей Мослі помер від вогнепального поранення.

Тіло Мослі знайшли в його автомобілі біля мосту в Стокбріджі, що проходить через автостраду, в штаті Джорджія.

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Як повідомляє видання TMZ , близькі Мослі помітили його зникнення ще 23 січня Рідні зателефонували до всіх лікарень, але не знайшли жодної інформації. Тоді родина актора звернулася до поліції.

Про те, що Мозес мертвий стало відомо ще 26 січня, але весь цей час інформацію не розголошували.

Наразі всі обставини смерті актор з'ясовують у поліції. Слідство розглядає дві версії – самогубство та насильницьку смерть.

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Мозес Джей Мослі став популярним завдяки ролі зомбі Майка в серіалі "Ходячі мерці".

Наші думки та молитви з нашим членом #TWDFamily Мозесом Дж. Мозлі, – написали на сторінці серіалу у Twitter.

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Також 31-річний актор знімався у таких проектах як "Голодні ігри", "Охоронці", "Королева півдня", "Американська душа" та інші.

Нагадаємо, що 31 січня стало відомо про смерть "Міс США-2019" Чеслі Кріст . Дівчина наклала на себе руки, зістрибнувши з 29 поверху.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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