Звезду Бриллиантовой руки Светличную госпитализировали

Светлана Светличная, которая недавно попала в скандал из-за своего фейкового исчезновения, находится в реанимации. Об этом рассказала внучка актрисы Мария Ивашова.
Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом, – цитирует внучку артистки StarHit.
Актриса попала в больницу еще в конце октября. Как утверждает Мария, Светлана Светличная очень переживала из-за истории с исчезновением.
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Но Telegram-канал Звездач пишет, сын Светличной Алексей Ивашов информацию о госпитализации опровергает, а невестка Ольга говорит, что актриса находится в больнице, но не в реанимации.
По словам невестки, Светлана Светличная проходит плановое лечение.
Напомним, в октябре несколько дней в Москве искали советскую актрису, но выяснилось, что она никуда не пропадала. Светлана Светличная специально не брала телефон и скрывалась ради участия в ток-шоу. Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная заявила, что ушла из дома из-за проблем в семье. По словам артистки, у нее уже долгое время не складываются отношения с сыном и невесткой.
Что известно о Светлане Светличной
Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".
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